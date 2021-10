Le patron des Rangers, Steven Gerrard, rend un hommage émouvant à Walter Smith

Un Steven Gerrard ému a rendu hommage à Walter Smith, décédé mardi à l’âge de 73 ans.

L’ancien entraîneur écossais, des Rangers et d’Everton, Smith, a mené les Rangers à 10 titres de premier plan, cinq coupes d’Écosse et six coupes de la Ligue ainsi qu’à la finale de la Coupe UEFA en 2008. Il est également devenu le mentor de Gerrard après sa nomination en tant qu’entraîneur des Rangers.

Les Rangers ont déclaré: « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre ancien manager, président et légende du club, Walter Smith. »

Et un bouleversement Gérard a déclaré à Rangers TV : « Walter était un leader incroyable, un manager très réussi ici chez Rangers et il incarnait tout ce que ce club représente. Son ADN est partout dans le club et c’est évidemment une très triste nouvelle.

« Il est juste derrière moi depuis le premier jour. Nous avons eu de nombreux déjeuners et dîners, des cafés et des discussions et du temps privé avec lui dans mon bureau. Il va évidemment être une très grosse perte et un manque pour beaucoup de gens.

«Il est décoré dans tout le club et il le sera pour toujours car il a donné de nombreuses années à ce club de football.

« Il aimait le club, il était honnête, il était authentique. Et il a fait de moi une meilleure personne. Je n’ai que de bons mots à dire.

Wayne Rooney, qui gravissait les échelons des jeunes à Everton pendant que Smith était en charge de Goodison Park, a déclaré qu’il était « dévasté » par la nouvelle de sa mort.

L’ancien attaquant anglais a tweeté : « Un grand homme et une légende du jeu. Condoléances à toute sa famille et ses amis. RIP Walter.

L’ancien capitaine écossais et celtique Scott Brown a rendu hommage à Smith.

« C’est tellement triste », a déclaré le milieu de terrain d’Aberdeen. « Walter était un homme fantastique et c’est lui qui m’a offert ma première casquette écossaise il y a de nombreuses années.

« J’ai travaillé très étroitement avec lui avec l’Ecosse et j’ai un grand respect pour lui, surtout ce qu’il a fait avec Tommy Burns également, portant son cercueil.

« Il a essayé de combler le fossé entre les deux clubs, ce qui était fantastique à l’époque.

« Chaque fois que je rencontrais Walter, il avait tellement de temps pour chaque personne. »

Ancien entraîneur de Manchester United Sir Alex Ferguson a dit qu’il manquerait « beaucoup » à Smith.

Smith était l’assistant de Ferguson à Old Trafford en 2004 et lorsque l’Écosse est allée à la Coupe du monde en 1986.

« Je suis absolument dévasté », a déclaré Ferguson, ajoutant: « Walter était une personne spéciale. Il a combattu sa maladie avec beaucoup de courage. Il a été un grand ami à moi pendant des années et des années.

«Pendant tout ce temps, vous aviez affaire à un homme avec une grande boussole morale dans la façon dont il vivait sa vie et l’amitié qu’il offrait à tant de gens.

« Sa contribution au football avec Dundee United, les Rangers, l’Ecosse, Everton et Man United a été immense. »

Ferguson a ajouté: « Il n’était à United que peu de temps. Mais il était fantastique.

« J’ai perdu Carlos Queiroz contre le Real Madrid et je savais que j’avais besoin d’un assistant alors j’ai téléphoné à Walter à ce sujet et il est venu pendant six mois et nous a aidés à remporter la FA Cup contre Millwall.

« Il avait un lien merveilleux avec les gens parce qu’il était un grand auditeur, c’était l’une de ses plus grandes qualités.

«Il écoutait et montrait de l’intérêt pour les gens et aidait tout le monde qu’il pouvait. C’est une telle perte pour le jeu et pour tous ceux qui l’ont connu.

« J’envoie mes sincères condoléances à sa femme Ethel et à ses deux fils Neil et Steven. Il va beaucoup me manquer.