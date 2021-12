Le patron des ressources humaines de Bungie démissionne à la suite d’un rapport sur le lieu de travail toxique

Après plus de 14 ans de service, la directrice des ressources humaines de Bungie, Gayle d’Hondt, a annoncé qu’elle quittait son poste au sein de l’entreprise. La nouvelle survient moins d’une semaine après qu’IGN a publié un rapport détaillé détaillant la culture de travail du développeur de Destiny 2, y compris sa longue histoire de discrimination, ses pratiques de travail contraires à l’éthique et la protection systémique des agresseurs par le département des ressources humaines. d’Hondt a déclaré que bien qu’elle soit « fier » du travail qu’elle a accompli, elle est impatiente de voir l’entreprise « aller de l’avant » avec des membres « en grande partie composés de nouveaux venus chez Bungie ».

« Je pense avoir fait des recommandations qui étaient dans le meilleur intérêt de nos employés et au service de l’entreprise que nous souhaitons devenir », a déclaré d’Hondt. « Je pense également que nous avons commis des erreurs et que pour devenir la meilleure version de nous-mêmes – l’entreprise que je sais que nous pouvons être – nous devons les reconnaître et les affronter, de bonne foi, et grandir ensemble. »

d’Hondt a partagé la nouvelle dans un e-mail distribué aux employés plus tôt dans la journée (via IGN), écrivant qu’elle se retire officiellement de son rôle de responsable principale des relations avec les employés mais « travaillera avec Holly [Barbacovi, chief people officer] et l’équipe de direction de Bungie pour déterminer quelles sont les prochaines étapes appropriées. » Que cela signifie ou non que d’Hondt restera dans le personnel à un poste différent après son départ des RH n’est toujours pas clair.

En plus de sa démission, d’Hondt a également utilisé la lettre pour partager ses propres expériences avec l’entreprise, déclarant que son temps chez Bungie l’avait amenée à résoudre des « conflits interpersonnels profondément difficiles », tels que devoir licencier des employés pour « performance, mauvais comportement, et pour discrimination, racisme et harcèlement sexuel. » Elle a ensuite ajouté que cela incluait son propre agresseur, « un homme, un cadre et quelqu’un que je pensais être mon ami chez Bungie » qui a finalement été licencié.

Alors que qui remplacera d’Hondt n’a pas encore été annoncé, l’ancien responsable des ressources humaines a déclaré que l’équipe sait « qu’on doit leur faire confiance pour être vos défenseurs – et non pas étiquetés comme » facilitateurs « ou considérés comme des ressources d’entreprise qui fournissent de mauvais acteurs avec Safe Harbor », et elle fait « tout en son pouvoir pour s’assurer que tous ceux qui travaillent ici ont un environnement sûr, accueillant et favorable ». Sur la base de la déclaration partagée par le PDG de Bungie Pete Parsons peu de temps après le rapport initial, la démission d’Hondt est apparemment la première étape du plan de l’entreprise visant à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise.

