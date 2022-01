Le patron des Spurs, Antonio Conte, fait son retour à Stamford Bridge avec Romelu Lukaku qui devrait débuter en demi-finale de la Coupe Carabao

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, devrait rappeler Romelu Lukaku pour le match de demi-finale de la Coupe Carabao du club contre Tottenham cette semaine.

Le Belge a été abandonné pour le match nul 2-2 des Blues en Premier League avec Liverpool dimanche après avoir exprimé sa frustration face à son rôle cette saison.

Chelsea et Tottenham s’affrontent lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao

Mais le joueur de 28 ans aurait eu un face-à-face positif avec Tuchel après s’être entraîné avec ses coéquipiers lundi.

Et il pourrait désormais affronter son ancien patron de l’Inter Milan Antonio Conte, qui revient à Stamford Bridge pour la première fois en tant que manager des Spurs.

Chelsea v Tottenham: commentaire talkSPORT

La rencontre de la Carabao Cup aura lieu le mercredi 5 janvier à Stamford Bridge et le coup d’envoi est prévu à 19h45.

Le match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte tandis que les commentaires seront fournis par Sam Matterface et l’ancien attaquant anglais Dean Ashton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

GETTY

Lukaku s’est entraîné avec ses coéquipiers de Chelsea lundi Chelsea v Tottenham: Nouvelles de l’équipe

Kepa Arrizabalaga devrait débuter pour les hôtes dans les buts après le départ d’Edouard Mendy pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations.

Ruben Loftus-Cheek reste un doute tandis que Reece James, Ben Chilwell, Andreas Christensen et Timo Werner devraient tous manquer.

Les Spurs, quant à eux, restent sans le trio blessé Ryan Sessegnon, Steven Bergwijn et Cristian Romero.

Le club vient également de surmonter une épidémie de COVID qui les a contraints à reporter deux matchs de Premier League et Conte a révélé que certains de ses joueurs risquaient de manquer le match aller contre Chelsea.

«Nous vérifions quelques situations concernant COVID. Oui, les joueurs », a déclaré l’Italien lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Nous ne l’avons pas fait (nommez-les) dans le passé et nous continuerons à le faire de la même manière.

« Nous ne sommes pas sûrs à 100% qu’ils vont rater le match. »

GETTY

Tottenham est parti tard pour battre Watford le jour du Nouvel An Chelsea contre Tottenham : qu’est-ce qui a été dit ?

Tuchel a déclaré que Lukaku s’était excusé pour ses commentaires d’interview très médiatisés et qu’il était maintenant temps de passer à autre chose.

L’Allemand a déclaré: « Nous lui avons donné le temps de regarder sereinement en arrière. Il s’est excusé et est de retour dans l’équipe pour l’entraînement d’aujourd’hui.

« Pour moi, le plus important était de comprendre – et de comprendre clairement – ​​ce n’était pas intentionnel. Il n’a pas fait cela intentionnellement pour créer ce genre de bruit devant un grand match.

« Même avant, quand il semblait être, à son avis, prêt à jouer après sa blessure depuis le début et qu’on pensait qu’il avait besoin de se réadapter un peu plus à l’intensité, il n’y avait jamais le moindre comportement contre l’équipe.

« Donc, c’était la toute première fois qu’il se sentait de cette façon. Ce sont des points très importants à comprendre et à rester calme et à comprendre que ce n’est pas aussi important que les gens le voudraient peut-être.

« Ce n’est pas non plus petit, mais c’est assez petit pour rester calme, accepter des excuses et aller de l’avant. »

Pendant ce temps, Conte retournera à Chelsea pour la première fois depuis son départ du club à l’été 2018.

Il y a connu un grand succès, mais il a connu un départ acrimonieux avec une affaire judiciaire férocement disputée sur les paiements d’indemnisation à venir par la suite.

Mais il n’y a plus de mauvais sang maintenant en ce qui concerne Conte.

« Pour moi, c’est sûr que ce sera génial de revenir à Stamford Bridge [for the] première fois après avoir quitté Chelsea en tant que manager », a-t-il déclaré.

« Ce que je peux dire, c’est que j’ai passé deux saisons incroyables, créé beaucoup d’amitiés dans le club. »