Le patron des Wolves envoie un message de transfert à Man Utd au sujet de Ruben Neves

Les Red Devils ont été liés à un coup de 35 millions de livres sterling pour le milieu de terrain (Photo: .)

Le patron des Wolves, Bruno Lage, insiste sur le fait que le club n’a pas l’intention de vendre Ruben Neves, cible de Manchester United, à moins qu’il ne reçoive une offre astronomique pour le milieu de terrain.

Les Red Devils souhaitent renforcer leur milieu de terrain, que ce soit en janvier ou en été, et on dit qu’ils pèsent une offre de 35 millions de livres sterling pour l’international portugais, qui a brillé à Old Trafford la semaine dernière alors que les Wolves ont remporté une victoire 1-0.

Mais Lage a suggéré que 35 millions de livres sterling seraient loin du montant nécessaire pour éloigner Neves des Wolves, le club souhaitant conserver ses joueurs les plus importants et continuer à améliorer l’équipe.

Neves impressionné par la victoire des Wolves contre United à Old Trafford (Photo: .)

Répondant aux rumeurs entourant Neves, Lage a déclaré: « Lorsque vous voulez passer à l’étape suivante et chaque fois que vous vendez vos meilleurs joueurs, la prochaine étape ne peut jamais avoir lieu.

« Nous sommes ici avec le projet et nos idées, c’est tout le monde : le président, le directeur sportif et le manager.

« L’essentiel est de continuer avec les mêmes joueurs, d’essayer de les améliorer et de passer au niveau supérieur.

«Mais vous connaissez ce modèle de football. Si un gros transfert apparaît – je peux comparer avec quand j’étais à Benfica et qu’une équipe a payé 120 millions d’euros (100 millions de livres sterling) pour un joueur (Joao Felix) – vous ne pouvez pas dire non.

Manchester United FC



« Ou vous pouvez dire non mais vous devez équilibrer. Recevez-vous l’argent et l’utilisez-vous pour améliorer l’équipe, ou continuez-vous avec les mêmes joueurs ?’

Neves a connu plusieurs excellentes campagnes avec les Wolves en Premier League, mais a porté son jeu à un nouveau niveau cette saison sous Lage, avec l’entraîneur de 45 ans plein d’éloges pour son compatriote.

Il a poursuivi: « Il est très important. C’est un joueur de haut niveau. Le défi est maintenant de continuer. Il a très bien joué contre Chelsea et Man United, même s’il s’agissait de matchs différents et qu’il y avait des espaces différents pour jouer.

Neves coûtera probablement bien plus de 35 millions de livres sterling (Photo: .)

«Je suis heureux parce qu’il fait ce que je veux de lui. C’est un bon joueur pour aider l’équipe à passer au niveau supérieur. Il y a six semaines, nous lui avons parlé et je l’ai mis au défi d’être meilleur chaque jour.

« Je l’ai mis au défi de grandir de manière défensive parce qu’il avait besoin de comprendre qu’il est un milieu de terrain défensif, il doit donc faire les deux côtés du football et travailler pour l’équipe.

«Et quand nous avons le ballon, il doit comprendre le moment, car c’est le jeu avec le ballon qui nous donne la dimension que nous méritons. Maintenant, il fait ça. Chaque jour, il a cette mentalité d’être meilleur.



