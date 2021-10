Le patron des Wolves, Lage, fait l’éloge de Bielsa; explique comment Leeds peut être battu

Le manager des Wolves, Bruno Lage, a révélé son admiration pour Marcelo Bielsa avant leur rencontre sur la ligne de touche ce week-end.

Les loups se rendent à Leeds United samedi après-midi en Premier League. Lage espère que son équipe pourra poursuivre sa série de victoires, après avoir battu Southampton, Newcastle et Aston Villa lors de leurs trois derniers matches de championnat.

Bielsa, quant à lui, souhaite désespérément que Leeds s’éloigne de la zone de relégation. Ils occupent actuellement la 17e place après une seule victoire en huit matches.

Le tacticien argentin a révélé jeudi que cette semaine avait été l’un de ses plus durs à Elland Road. Le joueur de 66 ans a été ébranlé par sa défaite décevante face à Southampton samedi dernier.

Lors de la conférence de presse d’avant-match des Wolves, Lage a été interrogé sur son homologue managérial. Il a déclaré: « J’ai rencontré Marcelo au début de la saison lors d’une réunion avec les managers.

« J’ai parlé avec lui pendant cinq minutes et nous avons parlé de mon joueur à Benfica, Helder Costa. Et la façon dont il a parlé de lui, on dirait que c’est un vrai gentleman.

« C’est un vrai gentleman en dehors du football et dans le football, c’est un esprit brillant qui pense au football à sa manière. Quand vous avez la chance de voir ses conférences et quand vous avez la chance d’analyser son équipe, la façon dont il joue, vous allez jouer contre un adversaire fort.

« De mon point de vue ici, lorsque j’étudie d’abord l’équipe, je veux voir comment elle se défend. S’ils courent ou pas et quand vous regardez Leeds, vous voyez qu’ils courent, ils pressent, ils pressent haut et ils pressent dès que possible.

« L’autre chose est de regarder comment ils attaquent et s’ils veulent le ballon ou n’avoir que deux ou trois touches. Lorsque vous recherchez Leeds, vous pouvez voir qu’ils font tous les deux très bien. Demain, nous allons jouer contre une équipe forte.

« Ça va être un plaisir de jouer contre Bielsa, parce que quand tu cherches l’équipe, tu peux apprendre beaucoup de choses ; la façon dont il se déplace, la façon dont il veut que son équipe joue et de cette façon, ce sera un défi de taille pour nous.

Lage a une piste intérieure sur le duo de Leeds

Lage est prêt à affronter les ailiers de Leeds Raphinha et Dan James ce week-end. Il connaît Raphinha depuis son passage dans la Primeira Liga portugaise et a travaillé avec James à Swansea City.

« Je sais ce qu’ils peuvent faire, ce sont de bons joueurs, et les dangers de Leeds viennent de plusieurs côtés, pas seulement des ailiers », a ajouté Lage.

« Si vous voyez la position des arrières droit et gauche, parfois ils vont à l’intérieur et trouvent des positions à l’intérieur, les attaquants attaquent à chaque fois le dos de nos défenseurs, donc ils savent quoi faire avec le ballon.

« Nous devons être dans notre meilleure façon de rivaliser avec tout, mais ce que nous voulons plus, c’est avoir le ballon et créer nos propres problèmes. »

Les Portugais bénéficieront du retour de Francisco Trincao après avoir terminé une période d’auto-isolement de Covid-19. Il est peu probable que Willy Boly figure car il a raté l’entraînement de cette semaine.

