Le patron des Wolves, Lage, réprimande Man Utd au milieu du refus de Greenwood; Neves révèle la conversation de l’arbitre

Le patron des Wolves, Bruno Lage, s’est senti lésé par un refus de Man Utd et de Mason Greenwood, tandis que Ruben Neves a révélé ce qui s’était dit entre lui et l’arbitre à la suite d’un incident controversé.

loups est tombé à sa troisième défaite consécutive 1-0 en championnat malgré sa domination d’une grande partie du match contre Man Utd. Leur attente pour leur premier but de la campagne s’est poursuivie malgré le fait qu’Adama Traoré frise parfois l’injouable.

Romain Saiss a vu une double chance à couper le souffle sauvée par David de Gea, avant que Mason Greenwood ne tire dans le corps de Jose Sa tard pour arracher les trois points aux visiteurs.

S’adressant à Sky Sports après le match, Lage a déclaré: “Une fois de plus, beaucoup d’occasions, je pense que nous avons les meilleures, puis nous subissons un but et nous perdons, donc c’est très difficile. Après ces trois matchs, les occasions qu’on s’est créées, on n’a pas marqué un seul but et on n’a plus de points après ces trois bonnes performances.

« Je suis déçu du résultat mais confiant dans la façon dont nous jouons et nous gagnerons à coup sûr. Parfois, vous créez beaucoup d’occasions et ne marquez pas, d’autres jours vous créez une demi-opportunité et marquez et gagnez le match.

«Mais l’essentiel est de continuer à travailler comme nous travaillons, de continuer à jouer comme nous jouons. Le plus important ici est ce que nous avons fait une fois de plus 90 minutes contre un adversaire fort.

Sur le défi de Paul Pogba sur Neves dans la préparation du vainqueur de Greenwood, Lage s’est plaint : « Même situation, 30 minutes en première mi-temps, nous avons une bonne transition pour nous, même endroit et Semedo a sorti le ballon parce que Pogba a dit lui à. L’image est très nette.

“Puis 80 minutes, Marcal a dit au gars qui a marqué le but [Greenwood] pour sortir le ballon et ils tirent au but. Ruben était à terre et ils ont marqué le but.

« Tout le monde a vu ma jambe » – Neves

Le milieu de terrain des Wolves Neves a également parlé à la presse et a insisté auprès de Sky Sports sur le fait qu’il avait effectivement été victime d’une faute dans la préparation du but de Greenwood.

“Tout le monde l’a vu, tout le monde a vu ma jambe, on fait toujours des rencontres et tout avec des arbitres sur la VAR, je ne sais pas pourquoi”, a déclaré l’international portugais.

“Ils ont dit avant le début de la saison qu’ils chercheraient le contact – si le contact est assez fort, ils donneront la faute, je leur ai montré ma jambe.

«Je pense que peut-être parce que le dernier match était une faute avant le but de Southampton, peut-être que maintenant ils ont fait le contraire. J’ai montré ma jambe à l’arbitre, j’ai montré à l’arbitre assistant, je ne peux rien dire de plus.

“Après le match, il a dit ‘vous allez tous les deux au ballon’ et j’ai dit ‘oui, nous allons tous les deux gagner le ballon mais c’est moi qui ai touché le ballon’. C’est une faute, une faute claire.

Sur une troisième défaite consécutive 1-0 : « Il faut continuer à travailler. Je n’ai jamais été dans une position comme celle-là – jouer comme si nous jouions et ne pas marquer, mais je suis sûr que les buts viendront si nous continuons à faire ce que nous faisons.

« Je suis sûr que les résultats viendront pour nous. Normalement, si nous jouons comme ça en 10 matchs, nous en perdrons deux et gagnerons le reste. Je pense que dès que le premier but sera inscrit, cela changera et nous commencerons à gagner des matchs. »