Le patron d’Everton, Rafa Benitez, est ” difficile ” et un ” pauvre manager “, déclare l’ex-star de Liverpool, Jermaine Pennant, qui prétend que Steven Gerrard était ” manager de joueur ” de l’équipe des Reds

Everton a été averti qu’ils pourraient ” stagner ” sous Rafael Benitez, l’un de ses anciens joueurs de Liverpool révélant comment lui et plusieurs de ses coéquipiers ont lutté sous l’Espagnol.

Jermaine Pennant dit qu’il ne s’entendait pas avec l’entraîneur distant, affirmant qu’il avait de terribles compétences en gestion d’hommes et que le capitaine Steven Gerrard était pratiquement un “entraîneur-joueur” de leur équipe des Reds.

Les Toffees ont terminé dixième la saison dernière et Benitez devra faire mieux que ça… mais Pennant ne retient pas son souffle

Les préparatifs d’Everton pour sa première saison de l’ère Benitez ont commencé, avec un voyage de pré-saison aux États-Unis plus tard ce mois-ci, avant leur dernier match d’échauffement contre Manchester United à Old Trafford, avec un premier match de Premier League à domicile à Southgampton le 14 août.

Benitez a même fait ses premières signatures en tant que manager dans la moitié bleue du Merseyside, Everton annonçant les arrivées d’Andros Townsend et d’Asmir Begovic sur des transferts gratuits.

L’arrivée de l’Espagnol à Goodison Park a divisé les fans, c’est le moins qu’on puisse dire. L’opinion est apparemment divisée, certains partisans soutenant leur nouveau patron, tandis que d’autres ont juré de ne jamais oublier son allégeance précédente à leurs rivaux rouges.

Pennant a travaillé sous Benitez pendant les trois années de sa carrière à Anfield, où il faisait partie de l’équipe qui a atteint la finale de la Ligue des champions 2006/07, avant de perdre contre Milan.

Et il a expliqué qu’il avait plus peur de Gerrard que du manager dans le vestiaire et qu’il n’était pas la seule star de Liverpool à avoir eu du mal à travailler pour Benitez.

Pennant faisait partie de l’équipe de Liverpool qui a perdu la finale de la Ligue des champions 2007, et il dit que le capitaine Gerrard était le vrai manager de l’équipe, pas Benitez

“Regardez, c’est différent pour chaque joueur, différents joueurs réagiront différemment avec Rafa”, a déclaré l’ancien ailier lors du talkSPORT Breakfast.

« Mais à mes yeux, ce n’était pas un grand manager. Ses compétences dans ce département manquaient.

“Steven Gerrard et Jamie Carragher ont également fait savoir publiquement qu’ils pensaient que c’était difficile.

«Je sentais qu’il était difficile de l’approcher, d’avoir une conversation et peut-être de parler de certaines situations sur et en dehors du terrain.

«Il ne viendrait pas vers vous, il ne vous prendrait pas par le côté et ne discuterait pas de tout ce dont vous avez besoin de discuter. Il a en quelque sorte laissé le soin à Gerrard.

La légende de Liverpool Gerrard était un leader inspirant du club, et Pennant admet avoir assez peur de le bouleverser!

Il semble que Gerrard ait toujours été destiné à être un manager, ayant guidé les Rangers vers le titre écossais en terminant 25 points devant ses rivaux Celtic

“Surtout pour les gros matchs, à la mi-temps si les choses ne se passaient pas très bien, ce ne serait pas lui qui pointe du doigt et crie des instructions et vous dit ce qu’il faut faire pour gagner ce match, ça aurait été Steven qui entrerait vous donnant un effing et aveuglant.

“En jouant à l’époque, je ne voudrais pas ennuyer Gerrard d’abord, puis mon manager. Steven était le joueur-manager !

“Je pense que chaque joueur le prendra différemment avec lui.”

Et Pennant ne pense pas que son ancien patron de Liverpool connaîtra le succès à son retour dans le Merseyside, de l’autre côté de Stanley Park.

Au lieu de cela, il s’attend à ce que les Toffees soient « stagnants » sous Benitez.

Benitez était une nomination extrêmement controversée en tant que patron d’Everton compte tenu de ses liens avec Liverpool

«Est-ce qu’il va l’allumer à Everton? Va-t-il les faire passer au niveau supérieur ? Personnellement, je ne pense pas qu’il le fera. Désolé fans d’Everton !

«C’est une légende à Liverpool pour ce célèbre match, revenant d’un 3-0 en Ligue des champions, qui était à 100% dirigé par Gerrard et je le sais.

«Après Liverpool, vous regardez où il a été… Newcastle, il ne les a pas vraiment mis le feu, il les a maintenus à flot.

«Je sens juste qu’il va être un peu stagnant à Everton.

«Avec les signatures qu’il a faites, encore une fois, ce sont des transferts gratuits et ils ne vont pas éclairer l’équipe et les faire passer à l’étape suivante. Vont-ils faire plus de signatures ? On verra.

“Rafa, je n’ai rien contre toi, mon pote, mais tout le monde a une opinion !”