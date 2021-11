Le patron d’Instagram a verrouillé son compte après avoir été signalé comme mort

Instagram a publié la nouvelle fonctionnalité de compte de commémoration alors que le nombre de morts de Covid-19 montait en flèche à travers le monde. (Shutterstock)

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a été brièvement exclu de son compte en septembre après avoir été faussement signalé comme mort.

Un escroc utilisant le nom d’utilisateur @Syenrai a assumé la responsabilité de l’incident.

Syenrai a déclaré à Vice qu’en utilisant la fonction de » mémorisation » d’Instagram, ils ont pu verrouiller Mosseri hors de son compte en créant une fausse nécrologie.

Instagram a publié la nouvelle fonctionnalité de compte de commémoration alors que le nombre de morts de Covid-19 montait en flèche à travers le monde. La mise à jour ajoute une bannière « Se souvenir » sous un nom d’utilisateur pour indiquer qu’une personne est décédée.

Meta a confirmé que le compte de Mosseri avait été incorrectement commémoré pendant une brève période.

« Je trouve ridicule comment Instagram permet même à de telles choses de se produire sur leur plate-forme en premier lieu », a déclaré l’escroc à Motherboard dans un chat en ligne.

« L’ensemble de la communauté des interdictions doit être découvert et signalé à Instagram afin qu’ils puissent mettre fin à cela – c’est essentiellement le côté sombre d’Instagram », ont-ils ajouté.

Lorsqu’un titulaire de compte Instagram décède, la fonction de commémoration de l’application permet aux utilisateurs de le signaler à l’entreprise. En réponse, Instagram empêchera quiconque de se connecter au compte et d’apporter des modifications au contenu déjà téléchargé.

« Nous prenons également des mesures pour protéger la vie privée de la personne décédée en sécurisant le compte », indique-t-il sur son site Web. Cela signifie verrouiller leur compte.

Les escrocs utilisent cette fonctionnalité pour faire expulser les gens du site – un service pour lequel certaines personnes paieront. Il existe une industrie clandestine où les clients paient des escrocs pour supprimer certains comptes pour aussi peu que 60 $.

Dans le cadre du processus de commémoration, Syenrai avait envoyé une fausse nécrologie Instagram. Instagram accepte les avis de décès en ligne, les certificats de décès ou les articles de presse qui incluent le nom complet de la personne décédée pour vérifier la réclamation.

S’il était facile pour le responsable d’Instagram de restaurer son compte, pour les utilisateurs moyens touchés par de telles escroqueries, cela pouvait prendre plus de temps pour retrouver l’accès à leurs profils – parfois des jours ou des semaines.

La méthode de Syenrai est aussi simple que de trouver une nécrologie en ligne d’une personne récemment décédée, puis de soumettre une demande de commémoration pour le compte de la cible à l’aide de la nécrologie aléatoire. L’ensemble du processus ne prend qu’environ 1 à 2 jours pour être traité par le support Instagram tant que la nécrologie est récente.

L’escroc a affirmé que cela fonctionnait 98% du temps et que les noms sur la preuve n’avaient même pas besoin de correspondre.

Pour bannir les utilisateurs ordinaires comptant moins d’un million d’abonnés, l’escroc a déclaré avoir envoyé en ligne des avis de décès sur Instagram de personnes aléatoires récemment décédées.

Pour les comptes non vérifiés et ceux qui ont moins d’un million d’abonnés, les escrocs doivent simplement soumettre une nécrologie récente de toute personne décédée en ligne comme preuve.

« Comme d’autres services Internet, Instagram propose des formulaires en ligne pour aider les gens à signaler une activité suspecte ou pour nous faire savoir qu’un ami ou un membre de la famille est décédé », a déclaré un porte-parole de Meta à Insider.

« Malheureusement, certaines personnes abusent de ces formulaires, nous engageons donc des enquêteurs et des spécialistes de la cybersécurité pour détecter les tactiques des escrocs afin que nous puissions nous améliorer et leur rendre la tâche de plus en plus difficile », a-t-elle ajouté.

Selon Instagram, les équipes qui examinent les demandes de commémoration examinent des éléments tels que la correspondance de l’image, du nom et de la date de naissance dans une notice nécrologique soumise avec le compte respectif.

Pour les personnes dont les comptes sont commémorés par des escrocs, Instagram propose un formulaire pour vérifier leur identité lorsqu’elles ouvrent l’application, ce qui ne semble pas prometteur.

« Nous ne pourrons vous accorder l’accès à ce compte que si nous le pouvons », indique le formulaire.

Au cas où vous seriez la cible d’une telle attaque, l’important est d’avoir la bonne date de naissance et au moins une photo de vous archivée pour prouver que vous êtes le propriétaire du compte.

Les escrocs continuent d’utiliser les fonctionnalités relativement nouvelles et obscures d’Instagram, telles que la récente campagne « 1 arbre pour chaque photo d’animal de compagnie » qui a pris d’assaut Internet cette semaine.



