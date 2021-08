Le patron d’OnlyFans explique comment les banques «agressives» l’ont forcé à abandonner le contenu pour adultes Crypto new media

Tim Stokely, le fondateur et PDG d’OnlyFans, a expliqué comment les banques l’avaient forcé à supprimer le contenu pour adultes de la plate-forme de contenu par abonnement.

OnlyFans est une plate-forme populaire reliant les travailleuses du sexe en ligne aux abonnés, mais la société a récemment modifié sa politique pour interdire les «conduites sexuellement explicites», à partir du 1er octobre, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part des créateurs et des connaisseurs de contenu.

S’exprimant sur le changement de politique avec le Financial Times le 24 août, Stokely a noté que “nous n’avions pas le choix – la réponse courte est les banques”, en énumérant trois géants bancaires qui ont refusé de fournir des services à OnlyFans : Bank of New York Mellon , Metro Bank et JPMorgan Chase.

Stokely affirme que les banques ont retiré les services d’OnlyFans en raison du “risque de réputation” d’être associées à une plate-forme qui héberge du contenu sexuellement explicite. Le fondateur a cité JPMorgan en particulier, déclarant qu’il est “agressif dans la clôture des comptes des travailleuses du sexe” ou de toute entreprise qui “soutient les travailleuses du sexe”.

Stokely affirme qu’ils “ont signalé et rejeté” chaque virement bancaire lié à l’entreprise, ce qui “rendait difficile” le paiement des créateurs sur la plate-forme.

“Nous payons plus d’un million de créateurs plus de 300 millions de dollars chaque mois, et s’assurer que ces fonds parviennent aux créateurs implique l’utilisation du secteur bancaire”, a-t-il déclaré.

Pornhub a rencontré des problèmes similaires dans le passé, Paypal se retirant de la plate-forme fin 2019. En décembre de l’année suivante, Visa et Mastercard ont également interrompu les services vers Pornhub, en raison de problèmes concernant des vidéos qui auraient représenté du matériel illicite.

Pornhub s’est tourné vers les crypto-monnaies pour les paiements, notamment en utilisant Verge (XVG), avec lequel il s’était associé en 2018.

Stokely n’a pas révélé si OnlyFans adopterait la crypto comme Pornhub, mais a noté qu’il autoriserait «absolument» le contenu pornographique sur la plate-forme si les banques changeaient d’avis.

Il existe également des alternatives basées sur la blockchain à OnlyFans, via des plateformes telles que Nafty.tv qui est construite sur Binance Smart Chain et utilise son jeton NAFTY natif pour les paiements, ainsi que des cartes de crédit et de débit.