Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a l’air d’avoir retourné un ou deux tableaux de Candyland en son temps

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann veut juste gagner… quoi qu’il arrive.

S’il y a une compétition de n’importe quel type, le nouveau patron mettra tout en œuvre pour gagner. Plus, il veut partager les éloges gagnés dans ses victoires, mais aussi supporter le poids de toute défaite.

«Quand quelque chose ne va pas, personne ne veut rien avoir à faire avec ça. Ensuite, en tant qu’entraîneur, vous devez vraiment faire la lumière sur vous-même pour montrer que vous avez tout sous contrôle et que vous savez quoi faire », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par FCBayern.com). « En général, je déteste quand vous jouez quelque chose avec indifférence, que vous gagniez ou perdiez. Je joue tous les matchs pour gagner, peu importe lequel.

Donc, oui, cela signifie que Nagelsmann a peut-être retourné un ou deux tableaux de Candyland en grandissant. Sérieusement, cependant, le jeune manager méprise la défaite.

“Je peux peut-être accepter que je perde parfois, mais quand je commence à perdre, je ne suis plus un gagnant”, a déclaré Nagelsmann. « Si je me fiche de la façon dont quelque chose se passe, je regarde un film. Je n’ai aucune influence là-dessus. Mais tant que j’ai une influence sur quelque chose, je veux le façonner – et le terminer dans mon esprit.

On ne peut le nier, l’homme s’est définitivement démêlé après avoir pioché la carte Plumpy alors qu’il avait presque fini le plateau.

Sérieusement, cependant, sa concentration sur la victoire et sa philosophie de partager les louanges des victoires lui seront sûrement très utiles dans le vestiaire.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’extrait sur FCBayern.com ou l’intégralité de l’interview dans le magazine 51 du Bayern Munich.