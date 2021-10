Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, attend un test sévère du Bayer Leverkusen

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est ravi de retrouver son équipe, en particulier contre un concurrent de haut niveau comme le Bayer Leverkusen.

«Lorsque deux équipes côte à côte s’affrontent, cela fait toujours un bon match. Le FC Bayern contre Leverkusen a toujours été un match passionnant. Nous l’attendons avec impatience », a déclaré Nagelsmann lors de sa conférence de presse hebdomadaire (tel que capturé par le compte Twitter du club, @FCBayernEN). « Je m’attends à ce que ce soit un match excitant à regarder. Les deux équipes aiment attaquer. Ils sont devenus une unité solide et ont un fort esprit d’équipe. Nous devrons faire de notre mieux, mais nous sommes convaincus que nous pouvons le faire. »

Quant à ce que son équipe doit faire pour réussir contre Die Werkself, Nagelsmann pense que le plan est assez simple, mais l’exécution est là où les choses pourraient se compliquer contre une bonne équipe comme Leverkusen.

« Fondamentalement, il s’agit de notre forme lorsque nous sommes en possession du ballon et que nous sommes bien équipés pour faire face à la perte du ballon », a déclaré Nagelsmann. « La prochaine étape est ensuite de récupérer le ballon le plus rapidement possible. »