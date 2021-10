Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, discute de donner plus de temps de jeu à Jamal Musiala

Jamal Musiala est sans aucun doute l’un des meilleurs jeunes talents du football européen de haut niveau à l’heure actuelle et son patron au Bayern Munich n’a que des éloges pour le prodige. Julian Nagelsmann s’est assis pour une interview avec Abendzeitung pour discuter de quelques points sur la composition de l’équipe et l’entraîneur-chef a abordé le sujet de donner à Musiala plus de temps de jeu et donc plus de chances de briller.

Nagelsmann est convaincu que le joueur de 18 ans aura plus souvent ses chances de faire partie du onze de départ. Il a déclaré: «Jamal Musiala a récemment été un peu blessé, c’est pourquoi il n’a pas commencé si souvent, ce qui se reproduira certainement. Il doit encore gagner en force physique pour éviter toute blessure. C’est notre travail de l’amener au plus haut niveau.

Musiala a marqué le premier but international de sa carrière pour l’Allemagne à Skopje lundi et ce n’est peut-être que le début de quelque chose de merveilleux, à la fois pour Die Mannschaft et pour le joueur lui-même.

« C’est un joueur incroyable et c’est toujours intéressant de le remplacer parce qu’il peut faire la différence. Mais il reviendra aussi au départ. Nous sommes très heureux de l’avoir », a ajouté le patron.

Musiala a contribué deux buts et deux passes décisives lors de ses six apparitions – dont il n’a fait partie qu’une seule fois dans le onze de départ – en Bundesliga cette saison.