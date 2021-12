Le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann explique pourquoi il a rejeté le Real Madrid en 2018

En 2018, le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, n’était qu’un jeune entraîneur vif qui envisageait son prochain mouvement.

À Hoffenheim, Nagelsmann a montré qu’il avait les atouts, l’ingéniosité et l’éthique de travail pour réussir. Alors que déménager au RB Leipzig serait finalement la décision finale de Nagelsmann, l’Allemand aurait eu une offre du Real Madrid.

« Il y a une grande différence », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Marca). « Lorsque vous reprenez l’équipe première à Hoffenheim comme je l’ai fait, où j’avais déjà entraîné les équipes de jeunes et connaissais tout le monde, des nettoyeurs aux jardiniers, le temps d’adaptation est extrêmement court. Mais lorsque vous entrez dans un nouveau club frais et que vous devez rencontrer tout le monde pour la première fois, c’est une toute autre dimension. C’était donc bien pour moi de chercher un échelon plus élevé qu’Hoffenheim, mais pas le plus haut échelon possible. »

Tout a du sens maintenant pour Nagelsmann, qui a profité de son séjour à Leipzig pour se catapulter à un concert avec le Bayern Munich. À ce stade, il serait difficile de soutenir qu’il aurait dû faire les choses différemment.