Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, explique pourquoi la planification est si importante

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a déjà les yeux rivés sur le prix : un 10e titre consécutif en Bundesliga.

«Nous allons essayer de remporter le 10e titre de champion d’affilée et d’obtenir un maximum de succès en Ligue des champions et en DFB Pokal. Nous voulons gagner tous les titres qui peuvent être gagnés », a déclaré Nagelsmann à Bild.

Nagelsmann est le type de personne qui est toujours axé sur les objectifs et concentré. Le skipper de 34 ans valorise la planification à court et à long terme pour l’aider à le guider tout au long de sa carrière.

« J’ai un projet de vie. Vous devriez toujours en avoir un si vous voulez réaliser quelque chose », a déclaré Nagelsmann. « Je ne pense pas actuellement si je vais rester 5, 6, 8, 10 ans. Il s’agit de bien travailler, de gagner des matchs et de réussir. Mais j’ai une idée de la façon dont ma vie devrait se dérouler.

Gagner des matchs et réussir est une exigence au Bayern Munich. Si Nagelsmann ne peut pas répondre à ces normes, sa planification à court terme devra peut-être changer rapidement. Sérieusement, cependant, Nagelsmann est soucieux du détail et avoir un cheminement de carrière tracé n’est pas choquant pour un homme qui est si motivé et concentré.