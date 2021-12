Le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann fait l’éloge de Marc Roca et Michael Cuisance après la victoire de Stuttgart

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, s’est retrouvé dans une position inhabituelle : avoir à faire appel à Marc Roca et Michael Cuisance dans le même match.

Le duo n’est pas exactement la version 1961 des New York Yankees des « M&M Boys », mais les deux joueurs ont en fait extrêmement bien réussi. Roca a réalisé une performance très solide en tant que milieu de terrain défensif en profondeur, tandis que Cuisance est entré en jeu et a réussi à connecter le terrain et à faire des courses dans le jeu.

Nagelsmann était ravi que Roca soit là pour lui prouver qu’il avait tort de garder l’Espagnol sur le banc.

«Je l’ai félicité dans le vestiaire après le match. Je n’ai pas l’habitude de faire l’éloge des joueurs individuels devant les autres, mais aujourd’hui, il le méritait. Nous savons que c’est un bon footballeur, mais la façon dont il s’est battu et a tout donné était impressionnante », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par @iMiaSanMia). « J’aime le genre de joueurs qui prouvent que l’entraîneur a tort et lui montrent que c’était une erreur de ne pas les jouer souvent. Il a très bien fait aujourd’hui ».

Dans l’esprit de Cuisance, il est probablement entré sur le terrain comme Kenny Powers dans la deuxième saison de « Eastbound & Down »:

En réalité, cependant, l’entrée de Cuisance n’a suscité que peu de buzz de la part des médias sociaux. Pourtant, il est entré et a extrêmement bien réussi … jusqu’à ce qu’il fasse une crise de nerfs lorsque Robert Lewandowski ne lui a pas passé le ballon.

« Il a bien fait aujourd’hui lorsqu’il est entré en jeu. C’est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu pour se développer. Nous discuterons avec le club et le joueur, puis déciderons. Mais ce n’est pas quelque chose dont il faut parler dans un presseur », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par @iMiaSanMia).

On dirait que Nagelsmann reconnaît que Cuisance a des compétences, mais a besoin d’un peu d’assaisonnement – ​​et d’une certaine maturité – pour vraiment franchir la prochaine étape dans sa carrière.

