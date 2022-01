Le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann fait l’éloge du jeune Paul Wanner

Le Bayern Munich a peut-être perdu un autre match contre le Borussia Mönchengladbach, mais cela n’a pas empêché le manager Julian Nagelsmann de trouver des aspects positifs pour sortir du match.

En fait, Nagelsmann est reparti extrêmement impressionné par l’un des jeunes les plus prisés du club. Paul Wanner est entré dans le match et a immédiatement attiré l’attention de l’entraîneur.

« C’est un talent incroyable, très rapide et très courageux. Il affronte immédiatement Embolo et continue à dribbler dès sa première action. Physiquement, il n’est pas mal non plus. Mais il doit rester ancré et clair dans sa tête, alors les portes lui seront ouvertes », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

À seulement 16 ans, Wanner est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Bundesliga avec le club. Wanner est né en 2005 (2005 !?) et pourrait être un jeune joueur qui a une chance légitime de se qualifier pour la première équipe.

Cependant, beaucoup de choses peuvent se passer entre maintenant et un rôle à temps plein dans l’équipe, mais au moins Wanner a une personne très importante à ses côtés.