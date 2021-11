Le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann impressionné par la performance de Tanguy Nianzou contre Benfica

Le Bayern Munich s’est réservé une place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après une victoire majeure 5-2 contre le SL Benfica mardi. La décision de Julian Nagelsmann de faire tourner l’équipe associée à une ligne de fond blessée a exclu certains visages familiers du onze de départ contre l’équipe portugaise.

Avec Lucas Hernandez et Niklas Süle indisponibles pour le match, Tanguy Nianzou s’est taillé une place dans le onze de départ pour la troisième fois cette saison. Le Français a livré une performance louable et a réussi à impressionner le patron.

Nagelsmann a fait sa première apparition sur la touche mardi après s’être remis du coronavirus. Il a commenté : « Il n’allait pas jouer si les deux autres (Süle et Hernandez) avaient été en forme. Tanguy a joué un match exceptionnel. Si vous prenez en compte le peu de temps de jeu dont il dispose, c’était une performance très, très solide. Les passes qu’il a envoyées dans le demi-espace étaient vraiment bonnes. Ce qu’il sait déjà faire et ce qu’il a très bien fait aujourd’hui, outre sa force avec le ballon, c’est défendre. Il est très agressif et se défend très intelligemment.

Tout en partageant ses réflexions sur le jeu, Dayot Upamecano s’est assuré de reconnaître et d’applaudir la performance de son compatriote français. Il a dit : « Nous sommes toujours concentrés. Je suis très content du jeu. Ce fut une belle soirée pour nous. Pour Tanguy, je suis très content. Il a si bien joué, avec beaucoup de courage et de concentration. Il a tout donné.

Nianzou a eu une très brève conversation d’après-match avec la presse. L’adolescent a réagi : « Je suis très heureux. L’équipe a très bien joué. Nous devons nous concentrer sur le prochain match. Réitérant le commentaire de Nagelsmann, il s’agissait en effet d’une performance fantastique, surtout si l’on tient compte du manque de temps de jeu.

