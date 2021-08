Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, méprise la défaite

in

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est finalement arrivé à l’emploi de ses rêves cet été, mais comme le dit le principe de Peter Parker, “Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.”

Le nouveau patron comprend qu’il sera juge sur les trophées qu’il remportera – et pas grand-chose d’autre. Cela dit, l’ancien manager du RB Leipzig et de Hoffenheim déteste perdre et apportera cette attitude à chaque match.

Reconnaissant qu’il est satisfait de ses nouvelles fouilles, Nagelsmann sait que les choses ne seront pas complètement réglées avant un bon bout de temps.

«Cela ne devient confortable et chaleureux que lorsque nous gagnons des titres. Ce n’est qu’à ce moment-là que je suis vraiment arrivé au FC Bayern. Jusque-là, c’est un sentiment inachevé », a déclaré Nagelsmann au magazine des fans du Bayern Munich « 51 » (tel que capturé dans un extrait sur FCBayern.com).

Perdre est la seule chose que Nagelsmann ne peut tout simplement pas tolérer ou même comprendre. Le joueur de XX ans a admis qu’il le « rongeait ».

“Je me demande alors quel était le problème – si j’ai fait des erreurs en termes de contenu et si c’est la raison pour laquelle les joueurs n’ont pas tout mis en œuvre comme prévu”, a déclaré Neglsmann.

Quant à la meilleure façon d’éviter la douleur, Nagelsmann avait une solution simple : « Ne perdez pas. Et comme je suis une personne positive, je suppose que nous gagnons généralement beaucoup plus souvent que nous ne perdons au Bayern.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’extrait sur FCBayern.com ou l’intégralité de l’interview dans le magazine 51 du Bayern Munich.