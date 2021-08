Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, ne s’inquiète pas de gérer de grandes personnalités en Bavière

in

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est l’un des jeunes esprits les plus brillants du football.

À 34 ans, Nagelsmann n’est pas beaucoup plus vieux que la plupart des joueurs — et est encore plus jeune que Manuel Neuer ! Pourtant, le nouveau patron n’est pas inquiet de devoir imposer le respect de ce groupe.

« Ce sont des joueurs exceptionnels avec qui vous aimez travailler. C’est différent de travailler avec eux tous les jours à l’entraînement. Ce sont des gens très agréables », a déclaré Nagelsmann à Tz. « Nous avons un échange animé, qui est très fructueux. C’est pourquoi ils ont remporté tant de titres pendant des années. Rester immobile signifie reculer; les joueurs veulent toujours aller plus loin et ont faim. “

L’esprit de Nagelsmann pourrait être rassuré si certains de ses joueurs actuels retrouvent leur forme cette saison. Un joueur en particulier qui pourrait vraiment aider la cause de Nagelsmann est Leroy Sane.

«Il attend beaucoup de lui-même et veut devenir un joueur important, c’est la voie à suivre. C’est une personne adorable avec qui vous pouvez beaucoup parler », a déclaré Nagelsmann à propos de Sane. «Il a un méga talent et des forces en tête-à-tête, qu’il doit apporter sur le terrain. Il peut jouer un rôle majeur. Nous devons tous le laisser un peu tranquille et lui donner la chance d’accélérer.