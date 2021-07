Le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann pourrait se tourner vers Omar Richards pour ouvrir la saison à l’arrière gauche

Lorsque la nouvelle a été annoncée que la star du Bayern Munich, Alphonso Davies, s’était blessé à la cheville alors qu’il était en service international avec le Canada, de nombreux fans se sont inquiétés de la durée pendant laquelle le jeune talentueux pourrait manquer.

Avec Lucas Hernandez également actuellement sur le plateau après s’être déchiré le ménisque avec la France cet été, le nouveau manager Julian Nagelsmann n’aurait probablement même pas l’ancienne star de l’Atletico Madrid à glisser à l’arrière gauche.

Selon Sky (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), cependant, Nagelsmann n’a pas peur de rouler avec des joueurs jeunes et inexpérimentés – ce qui pourrait signifier que l’ancien arrière latéral du Reading FC Omar Richards pourrait être en ligne pour ouvrir la saison au départ. XI :

Selon l’étendue des blessures de Davies et Hernández, Omar Richards pourrait immédiatement débuter à l’arrière gauche contre Bremer SV et Gladbach. Julian Nagelsmann n’a pas peur de faire confiance aux jeunes joueurs et Richards aura une plate-forme pour faire ses preuves lors des prochains matchs d’essai [Sky] pic.twitter.com/gbUTRITk5c

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 10 juillet 2021