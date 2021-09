Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, réagit aux messages WhatsApp divulgués par Niklas Süle

in

Une confrontation juridique entre deux agents, Karlheinz Förster et Murat Lokurlu, a mis en lumière des détails choquants d’une conversation officieuse entre le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle et Lokurlu. Le nouveau rapport a tout ce qu’il faut pour mettre l’international allemand sous un mauvais jour.

Après la victoire 3-1 du Bayern à Fürth, Julian Nagelsmann avait une chose ou deux à partager sur les conversations WhatsApp divulguées de Süle à partir de 2018. Le manager a clairement indiqué qu’il entretenait de bonnes relations avec le joueur de 26 ans tout en reconnaissant les moments difficiles. le joueur a traversé ces dernières années – les circonstances ont changé au club depuis le départ de Niko Kovač.

«Je pense que c’est limite quand de telles histoires de chat sont rendues publiques. Cela a à voir avec la confiance. Je n’en ai pas parlé avec Niki, mais je le connais depuis des années et je sais qu’il a de la qualité et du potentiel.

#Nagelsmann zu #Süle : « Ich finde es grenzwertig, wenn solche Chat-Verläufe an die Öffentlichkeit gegeben werden. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Ich habe es nicht mit Niki thematisiert, aber er ich kenne ihn seit Jahren und weiß, dass er Qualität und Potenzial hat.“ (1/2) – Kerry Hau (@kerry_hau) 24 septembre 2021

« C’est quelqu’un qui joue au plus haut niveau européen. Il y avait encore des moments [against Fürth] où on pouvait voir ça. Il sait lui-même qu’il a encore des étapes de développement à franchir. Il n’a pas eu la vie facile au Bayern récemment, mais je suis absolument content de lui », a déclaré Nagelsmann.

Il est prudent de supposer que Süle est plus motivé et heureux de jouer maintenant sous Nagelsmann qu’il ne l’était sous Kovač. Cela change-t-il quelque chose pour lui ? Seul Süle (ou une autre fuite de Der Spiegel dans quelques années) peut le dire.

(Citations via @kerry_hau et @iMiaSanMia sur Twitter)