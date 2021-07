Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, se sent mieux en train de taper ses plans de match

in

Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann est connu pour son style d’entraînement new age, l’utilisation de la technologie et la recherche de moyens nouveaux et innovants pour atteindre ses joueurs.

Il existe cependant une pratique «à l’ancienne» que Nagelsmann préfère toujours, et c’est de taper ses plans de match pour avoir une meilleure idée de ce qu’il veut transmettre à ses joueurs.

« En fait, j’aime faire ça, que je tape tout, mais je n’y suis pas encore arrivé. Il s’agit principalement d’objectifs mensuels. Jusqu’à présent, j’ai toujours eu un carnet de notes, et il contenait toujours l’objectif du mois – un certain nombre de points ou d’objectifs que je voulais travailler avec les joueurs », a déclaré Nagelsmann à Bild. «Parfois, c’était trop, parfois c’était sous-estimé. Mais je pense que vous devez toujours obtenir trois points au Bayern de toute façon, alors peut-être que je n’ai pas du tout besoin de taper (rires).

Sûrement, Nagelsmann cherchera à faire tout ce qu’il faut pour obtenir les «trois points», que cela signifie lancer ou non Microsoft Word.