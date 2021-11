Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, s’extasie sur l’évolution de Robert Lewandowski

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, avait de nombreuses raisons d’être heureux lors de son déménagement en Bavière pour cette saison.

Bien sûr, il reprenait une équipe pleine de talent et capable de gloire européenne, mais peut-être plus important encore, Nagelsmann n’avait plus à se soucier de défendre Robert Lewandowski.

Nagelsmann s’est récemment entretenu avec Tz et a expliqué comment le jeu de Lewandowski a évolué au fil des ans.

« Il a adapté son style de jeu. À l’époque de Dortmund, il ne devait pas être brisé, il était incroyablement stable. Maintenant, il joue le jeu, est entre les lignes et incroyablement difficile à saisir. Tout est une question de collectif avec lui », a déclaré Nagelsmann à Tz. «Il a une dynamique incroyable quand il entre sur des centres. Je suis content de ne plus avoir à parler de lui, mais je peux lui parler. C’est beaucoup plus agréable que l’inverse.

Lewandowski a exposé tout cela samedi contre le SC Freiburg et Nagelsmann était sûrement plus qu’heureux d’être du côté du Hitman polonais.