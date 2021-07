Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, souligne l’importance de la structure d’une équipe

Après avoir vu Joshua Kimmich jouer l’arrière droit de l’Allemagne aux Championnats d’Europe, le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a réaffirmé qu’il était déterminé à ce que Kimmich joue un rôle défensif au milieu de terrain.

«J’ai déjà souligné que je prévoyais déjà pour lui principalement sur six. Pourtant, je suis quelqu’un qui ne fixe pas toujours une position à l’avance, puis tout le monde tombe des nuages ​​quand il joue quelque chose de différent », a déclaré Nagelsmann à Sky Sport. “Il commencera rarement à l’arrière droit, je peux vous le dire, mais il peut arriver que nous devions changer le jeu, que nous devions en quelque sorte être encore plus offensifs. Mais fondamentalement, Josh est le plus fort lorsqu’il a un rôle central. Et il a le rôle central dans la position centrale six ou le double six.

Nagelsmann, cependant, voulait s’assurer que tout le monde était conscient qu’il ne critiquait pas Joachim Löw.

« Jogi a les garçons à l’entraînement. Il voit ce que les gars font à l’entraînement et comment cela s’articule. Bien sûr, il avait aussi une idée et puis d’autres joueurs en position centrale. C’est un entraîneur qui a beaucoup de succès, qui est champion du monde, il peut décider lui-même de sa configuration », a déclaré Nagelsmann. «Je pense que je ne serais pas excité si Jogi appelle après chaque match de Bundesliga et me demande pourquoi j’ai mis celui-ci là et celui-là. Il faut laisser chacun faire son travail. Cela inclut également la prise de décisions et finalement l’évaluation de la décision par vous-même.

En fin de compte, Nagelsmann veut juste une base solide pour son équipe.

« Je suis aussi quelqu’un qui attache une grande importance à la structure de l’équipe. Vous devez juste vous assurer qu’il y a une bonne chimie dans le vestiaire », a déclaré Nagelsmann. “Parfois, ce n’est pas la chose la plus importante d’avoir toujours les meilleures stars. Avec l’Italie comme exemple, la structure est très importante.