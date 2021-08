Le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann utilisera Leroy Sane à gauche

Alors que la star du Bayern Munich, Leroy Sane, s’effondre, les fans, les entraîneurs, les experts, les responsables du club et toute personne possédant un compte sur les réseaux sociaux ont reconstitué des hypothèses sur la meilleure façon d’amener l’ancienne star de Manchester City dans la bonne direction.

Le patron bavarois Julian Nagelsmann a décidé qu’il devait abandonner le mandat tacite d'”ailier inversé” du club et chercher à mettre Sane à l’aise en l’utilisant sur le côté gauche.

«À droite, Leroy a souvent la situation où il veut le ballon dans le pied et doit ensuite jouer dos au but – il n’a pas la meilleure qualité là-bas. Quand il joue à gauche, il a un peu plus de profondeur, le jeu souvent devant lui, c’est plus facile pour lui », a déclaré Nagelsmann à Bild.

Nagelsmann sait que Sane n’a pas exactement mis le feu au monde contre Bremer SV, mais le nouveau manager a constaté une certaine amélioration, y compris un but.

« Tout ne s’est pas bien passé pour lui, mais il était très engagé et je trouve cela très précieux. Tout va bien », a déclaré Nagelsmann. “C’est la première étape pour lui, qu’il prenne conscience de la grande qualité qu’il a et de ce à quoi il n’est pas si bon.”

Bild a également décomposé les statistiques de carrière de Sane par quel côté il a joué:

À Man City, il a disputé un total de 135 matchs de compétition (39 buts et 45 passes décisives) seulement neuf fois à droite (deux buts) et 112 fois à gauche (36 buts, 44 passes décisives). À Schalke et au Bayern, il a couru 57 fois à droite et 16 fois à gauche lors de ses 81 matches de championnat. A droite, Sané était impliqué dans un but toutes les 139 minutes, à gauche toutes les 106 minutes.

Bien que cette décision devrait aider Sane, il reste à voir quel impact cela aura sur les autres ailiers du groupe.