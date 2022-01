Le patron du Borussia Dortmund, Marco Rose, n’est pas encore concerné par le Bayern Munich

Lorsque le Bayern Munich a abandonné une autre décision au Borussia Mönchengladbach vendredi, cela a laissé les Bavarois à nouveau à distance de frappe du reste de la Bundesliga.

Pourtant, le manager du Borussia Dortmund, Marco Rose, préférerait que son équipe se concentre sur la réparation plutôt que sur la poursuite du Bayern Munich.

« Maintenant, le Bayern a perdu hier et nous avons gagné aujourd’hui, et le sujet est à nouveau ouvert. Vous connaissez notre opinion et notre position à ce sujet. Nous aimerions rendre la Bundesliga très, très excitante », a déclaré Rose à Sky (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Nous savons tout ce que le Bayern est capable de faire et comment il est quand tout le monde est en forme. Nous devons d’abord faire nos devoirs. Nous devons nous améliorer et tout le reste viendra naturellement.

Quant à la star du Borussia Dortmund et international allemand Emre Can, eh bien, il veut juste que son équipe se concentre sur elle-même – et ne s’inquiète pas de ce qui se passe avec le Bayern Munich.

« Nous devons nous regarder nous-mêmes. Nous parlons toujours du Bayern, mais nous devons nous regarder nous-mêmes. Nous devons essayer de gagner chaque match et ensuite nous verrons où nous nous retrouverons », a déclaré Can.