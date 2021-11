Barcelone a dû repousser un défi de Madrid pour conserver le Grand Prix d’Espagne, a déclaré le président du Circuit de Barcelona-Catalunya.

La Formule 1 a récemment confirmé que Barcelone restait sur le calendrier jusqu’en 2026 au moins après la signature d’un nouveau contrat, avec la promesse que le circuit modernise son infrastructure et améliore ses références environnementales.

Quelque chose d’une décision « marmite » avec les fans de F1, la nouvelle n’aura pas été universellement bien accueillie car la piste n’a pas souvent produit de courses mémorables et passionnantes – bien que celle de cette année, remportée par Lewis Hamilton de Max Verstappen, ait été meilleure que beaucoup ne l’ont été.

Mais bien qu’il y ait clairement eu un souci de la part de la Formule 1 de garder une course en Espagne, il n’était pas tout à fait évident qu’elle reste à Barcelone car la capitale du pays était, a-t-on affirmé, déclarant vouloir l’arracher.

Un lieu réel n’a pas été spécifié par le président du circuit de Barcelone, Roger Torrent, mais il a été révélé plus tôt cette année qu’une nouvelle piste était prévue à Morata de Tajuna, au sud-est de Madrid.

Lors d’une interview avec Catalunya Radio sur le nouveau contrat du Grand Prix de Barcelone, Torrent a déclaré : « Cela a-t-il coûté cher ? Oui, parce qu’évidemment il y a beaucoup de concurrence.

« Tout le monde imagine qu’il y a beaucoup de villes, de pays et de régions qui aimeraient avoir un grand prix de Formule 1.

« Certains très proches de nous ont concouru et ont cherché un moyen d’essayer de remplacer le Grand Prix.

« Il y avait une volonté de la part de Madrid de faire glisser le Grand Prix que nous organisons maintenant à Barcelone à Madrid, donc cela n’a pas été facile. »

Cependant, la capitale a également nié que Madrid avait fait une tentative officielle pour tenter d’arracher le Grand Prix à Barcelone.

Enrique Lopez, un ministre de la Communauté de Madrid, a déclaré, cité par SoyMotor.com : « Ni le président [Isabel] Ayuso ni personne dans son gouvernement n’a fait quoi que ce soit pour amener la Formule 1 à Madrid au détriment de la Catalogne.

L’une des conditions du nouveau contrat de Barcelone serait une mise à niveau des installations du paddock sur un site qui a maintenant trois décennies, avec un réseau 5G parmi les plans.

« C’est bon pour la course et cela a un impact positif sur le fait de rendre le circuit plus compétitif afin d’attirer des marques automobiles qui peuvent effectuer des tests physiques et d’innovation autour du circuit », a déclaré Torrent.

« Il y aura des investissements physiques dans la voie, mais aussi dans la connexion et la numérisation de l’infrastructure. »