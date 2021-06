Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, révèle un hommage caché à Christian Eriksen après la qualification des huitièmes de finale de l’Euro 2020

Le Danemark s’est qualifié pour la phase à élimination directe de l’Euro 2020 grâce à une victoire 4-1 sur la Russie (Photo: .)

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a rendu hommage à la “grande inspiration” Christian Eriksen et a dévoilé une bague spéciale qu’il portait en l’honneur du milieu de terrain après avoir mené son équipe dans les 16 derniers de l’Euro 2020.

Neuf jours seulement après l’arrêt cardiaque d’Eriksen au Parken Stadium de Copenhague, les joueurs danois sont revenus pour se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi avec une défaite catégorique 4-1 contre la Russie.

Le penalty d’Artem Dzyuba à la 70e minute avait provoqué une petite frayeur après les premiers buts des Danois Mikkel Damsgaard et Yussuf Poulsen, mais un tir à longue distance tonitruant d’Andreas Christensen et la frappe tardive de Joakim Maehle ont assuré la victoire.

La victoire 2-0 de la Belgique sur la Finlande lors de l’autre match du groupe B de lundi a confirmé que les Danois sont passés au tour suivant en tant que finalistes et il y a eu des scènes émouvantes alors que les joueurs de Hjulmand célébraient devant une foule partisane enthousiaste dans la capitale.



Les Danois ont terminé deuxièmes derrière les vainqueurs du Groupe B, la Belgique (Photo: .)

Ils affronteront le pays de Galles, finaliste du groupe A, pour une place en quart de finale à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam samedi soir.

« Je n’ai jamais porté de bijoux de ma vie. C’est la première fois que je porte des bijoux. Il y a un peu de football ici et c’est Christian qui est ici avec moi », a déclaré Hjulmand à la télévision danoise TV3+ en montrant une bague à son doigt.

«Je l’ai eu avec moi tout le chemin. Je pense beaucoup à lui et il est – comme je l’ai toujours dit – le cœur de notre équipe et nous nous battons pour lui aujourd’hui.

« Il est une grande source d’inspiration pour nous.



Eriksen avait subi un arrêt cardiaque dans le même stade neuf jours seulement auparavant (Photo: .)

Hjulmand a ajouté: “Je suis à court de mots pour décrire l’admiration que j’ai pour cette équipe. Ils sont si forts.

«Et en même temps, je tiens à remercier tout le Danemark, toute la population et tout le monde dans le stade ici…

“Tous les soins et l’amour que tout le Danemark nous a montré nous ont aidés et ont donné aux garçons de la force dans leurs jambes sur le terrain.”



Eriksen est sorti de l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture du Danemark (Photo: .)

L’attaquant danois Poulsen, qui a doublé l’avance des hôtes à l’heure de jeu, a affirmé que la nature ardue et émotionnelle de leur campagne avait rendu la qualification d’autant plus “euphorique”.

«C’est juste fantastique. Il est si rare que vous soyez autorisé à vivre quelque chose comme ça ici à la maison devant autant de Danois », a déclaré l’attaquant du RB Leipzig.

«On ne pouvait rêver mieux. Et avec tout ce que nous avons vécu, cela rend l’euphorie encore plus grande.

«Je pense qu’Eriksen est aussi heureux que nous le sommes en ce moment.

«Il viendra probablement nous voir dans les prochains jours, j’imagine. Il devrait certainement faire partie de cette célébration.

Eriksen a applaudi ses coéquipiers danois sur Instagram après la victoire

Eriksen, qui est sorti de l’hôpital ce week-end, a applaudi ses coéquipiers dans un court message sur sa page Instagram après leur triomphe.

Il a été confirmé que le meneur de jeu de l’Inter Milan, anciennement de Tottenham, sera équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque ICD après son arrêt cardiaque.

PLUS : Rio Ferdinand s’en prend aux commentaires de Jadon Sancho de Gareth Southgate avant le choc de l’Euro 2020 avec la République tchèque

PLUS : Le milieu de terrain de Manchester United Jesse Lingard révèle comment il a réagi lorsqu’il a raté l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();