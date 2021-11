Le patron du FC Porto, Sergio Conceicao, pourrait être le candidat idéal en tant que manager de Man United – Man United News And Transfer News

Si le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ne parvient pas à renverser la vapeur après un début de saison épouvantable, le conseil d’administration n’aura d’autre choix que de le remplacer.

Il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir qui pourrait reprendre les rênes du Norvégien, avec Erik ten Hag de l’Ajax, Brendan Rodgers de Leicester City, Mauricio Pochettino du PSG et l’ancien patron du Real Madrid Zinedine Zidane tous liés.

Quelqu’un qui n’a pas beaucoup attiré l’attention, mais qui devrait être considéré comme un candidat sérieux, est l’entraîneur du FC Porto, Sérgio Conceição.

Conceição dirige Porto depuis 2017, date à laquelle il a succédé à l’ancien manager des Wolves and Spurs, Nuno Espirito Santo. Lors de sa première saison, il a mené l’équipe au championnat national pour la première fois en cinq ans, et ils ont été vainqueurs ou finalistes chaque année depuis.

On pourrait dire que les Dragons ont également dépassé les attentes en Europe sous Conceição, atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions au cours de quatre de ses six saisons à la tête.

La précédente carrière managériale de 46 ans a été couronnée de succès, sinon sans controverse. Son seul limogeage était au SC Braga, mais c’était à la suite d’une mauvaise dispute avec le président du club et non à cause des résultats, qui étaient bons.

C’est peut-être plus le style de jeu de Conceição que ses antécédents qui pourraient faire de lui un bon candidat pour le poste de United, cependant.

C’est un maître tacticien, ses équipes jouent un football extrêmement soigné, bien rodé, compact à un haut niveau technique avec des formations offensives explosives, les rendant difficiles à briser à l’arrière et qui exploite au maximum les talents de ses joueurs avant.

C’est sans doute exactement ce dont les Diables rouges ont besoin.

De plus, le fait que Conceição soit portugais pourrait être un bonus étant donné que deux des joueurs les plus influents de l’équipe actuelle sont Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Cela pourrait aussi être quelque chose qui aiderait Diogo Dalot à réaliser son potentiel évident.

Fred et Andreas Pereira, ce dernier actuellement prêté à Flamengo, sont également de langue maternelle portugaise et pourraient bénéficier de cette facilité de communication.

En tant que joueur, l’homme de Coimbra était un ailier, et en tant que tel, il pourrait également être un atout majeur pour aider à tirer le meilleur parti de Jadon Sancho et Anthony Martial. La progression du Colombien Luis Diaz à Porto témoigne de sa capacité à permettre aux hommes de front large de s’exprimer et de montrer leur flair de manière constructive, tout en restant dans un système dans lequel chacun connaît son rôle.

Bien sûr, n’ayant pas réussi en Premier League, ni en Serie A ou en Liga espagnole, le Portugais n’a pas été testé au plus haut niveau – bien que cette expérience en Ligue des champions soit impressionnante. Mais c’est un entraîneur très respecté avec une réputation naissante qui pourrait certainement amener United à un autre niveau sans sacrifier l’esprit d’attaque que le club et ses fans exigent.