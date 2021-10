Le patron du gardien de Newcastle se tait sur les plans mais émet un avertissement de transfert de janvier

Graeme Jones a insisté sur le fait qu’il mettait simplement les fondations en place pour le prochain manager permanent de Newcastle United – et a averti les fans des attentes pour la fenêtre de transfert de janvier.

Jones a été chargé de diriger Newcastle en tant que manager par intérim pour deux matches après le limogeage de Steve Bruce. Le premier d’entre eux était un match nul 1-1 avec Crystal Palace samedi dernier. Le prochain sera un match à domicile contre Chelsea demain.

Il a été rapporté que Jones pourrait guider l’équipe un peu plus longtemps en attendant qu’un remplaçant permanent pour Bruce soit trouvé.

Lucien Favre est le favori pour prendre en charge à St James’ Park, sur les goûts de Paulo Fonseca. Mais tout accord devra peut-être attendre la prochaine trêve internationale.

Jones conservera un rôle au sein du personnel d’entraîneurs sous la responsabilité de celui qui en prend la direction. Cependant, il ne pense pas qu’il deviendra lui-même le directeur permanent.

Mais il révélait peu les plans de ses supérieurs alors qu’ils se préparaient pour le match de Chelsea, puis celui contre Brighton une semaine plus tard.

« Je vais discuter avec les propriétaires et voir où nous en sommes. Pas plus que cela et partez de là », a déclaré Jones.

« Je pense que notre travail ici, en ce moment, est de rendre ce club de football aussi uni que possible pour le prochain manager à venir.

« Nous sommes un point mieux lotis que la semaine dernière et évidemment après le match de demain, nous verrons où nous en sommes, mais le nouveau gars doit entrer dans un club de football vraiment sain avec 52 000 personnes plus 20 joueurs et le personnel tirant dans la même direction et c’est ma cible.

Même si son rôle actuel est temporaire, Jones ressent la responsabilité avant son premier match à domicile en charge.

« Il y a beaucoup de responsabilités, dit-il. « Honnêtement, vous ne pouvez pas y aller avec les émotions. Oui, c’est mon club de football, premier match à St James’ Park, mais j’ai un travail à faire et je dois le faire au mieux de mes capacités.

« Alors je n’y ai pas pensé. Je pense uniquement au jeu et rien de plus.

« Ce qui se passera d’ici le 1er janvier va définir notre saison et ce serait négligent de ma part si je ne me concentrais pas sur le match de Chelsea.

« Nous avons les vainqueurs de la Ligue des champions ici, donc je n’ai pensé à rien d’autre. »

Il a ensuite réitéré que ses chances de devenir manager à temps plein ne changeraient probablement pas, même avec une victoire sur Chelsea.

« Si nous battons Chelsea, j’ouvrirai probablement une bouteille de vin rouge avec ma femme et je ferai la fête », a-t-il répondu.

«Ce serait un moment énorme, mais je suis désolé d’être ennuyeux, je ne regarde pas au-delà de ça. Mon mandat est juste pour Chelsea et je veux aider mon club de football à être dans la meilleure position possible. »

Jones envoie un message de transfert de janvier

Trouver un nouveau manager sera la première étape du processus de reconstruction de Newcastle sous leurs riches nouveaux propriétaires.

L’attention se tournera plus tard vers les signatures qu’ils pourraient faire dans la fenêtre de transfert de janvier. Compte tenu de l’argent qu’ils ont maintenant derrière eux, il y a eu beaucoup d’enthousiasme pour savoir qui ils pourraient cibler.

Jones pense cependant que les attentes devraient être réduites, étant donné que Newcastle a déjà un groupe de base meilleur que ce que leur position suggère.

« Je pense que nous avons un bon noyau ici », a-t-il affirmé. « Pour différentes raisons, nous avons mal commencé, c’est la vérité. Il n’y a personne de plus important que le noyau de joueurs de ce club de football.

«Je peux vous assurer qu’ils se soucient de ce club. Beaucoup de gars sont ici depuis longtemps.

« Je vois janvier comme une opportunité d’aider le groupe qui est ici. Vous ne pouvez pas apporter de modifications en gros. La chose la plus importante est de tirer le meilleur parti des joueurs de base ici de temps en temps et janvier sera un bonus. »

