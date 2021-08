Le patron du Grand Prix des Pays-Bas exhorte les fans à respecter Lewis Hamilton

in

Le directeur du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, a appelé les fans de son pays à montrer du respect à Lewis Hamilton lorsque la course aura lieu le mois prochain.

Il est juste de dire que Hamilton n’est pas le pilote le plus populaire aux Pays-Bas cette saison avec lui enfermé dans un combat pour le titre avec Max Verstappen.

Cela est devenu le cas plus que jamais après le Grand Prix de Grande-Bretagne, au cours duquel le Néerlandais s’est écrasé après que les deux se soient rencontrés dans le premier tour tandis que le Britannique a continué à gagner.

Le Mercedes pilote a été hué par une foule de fans néerlandais lors de la prochaine course en Hongrie.

Lammers a exhorté ses compatriotes à ne pas faire de même à Zandvoort.

“Le sport devrait unir les gens et nous ne devrions pas avoir de situations de hooligan comme dans le football”, a-t-il déclaré. nu.nl.

« C’est aussi de l’émotion – on ne transforme pas un fan de l’Ajax en fan de Feyenoord et vice versa. Il est logique que chacun ait ses propres préférences, mais traitons-le de manière civilisée. De telle manière que nous surprenons Hamilton par notre esprit sportif et notre hospitalité.

« Nous parlons d’un septuple champion du monde qui peut être comparé à un Lionel Messi ou à un Cristiano Ronaldo.

“Vous devez les accueillir au stade avec un grand applaudissement et ne pas les juger sur un incident.”

Obtenez un aperçu de l’avancement des travaux de construction sur https://t.co/THo6f7tS36 Circuit Zandvoort 📸 : @Chrisschotanus#F1 #Formula1 #DutchGP #Chargement⏳ #CircuitZandvoort pic.twitter.com/cApZyUGpHE – Grand Prix des Pays-Bas (@f1_dutchgp) 5 août 2021

Le Grand Prix des Pays-Bas était destiné à revenir au sport la saison dernière, mais a finalement été annulé en raison de la pandémie.

Cette année, il devrait aller de l’avant devant des foules pleines, et Lammers est convaincu qu’une autre annulation n’est pas à l’horizon avec le nombre de cas de COVID-19 dans le pays en baisse constante.

“Grâce aux mesures prises par le gouvernement, nous attendons le grand prix avec confiance”, a-t-il ajouté.

«Nous espérons et attendons que les événements sportifs aient lieu à partir du 1er septembre comme nous en avons l’habitude. Nous ne sommes pas inquiets. Il s’agit de l’aborder et d’avoir confiance.

« Il y a une consultation et un contact constants avec le gouvernement. C’est dans l’intérêt mutuel car le gouvernement est aussi très fier et enthousiaste du grand prix, mais cela doit être possible.

« Tout le monde doit se conformer aux chiffres corona et ils vont dans la bonne direction. »