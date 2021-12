Le patron du Maroc a une nouvelle pop à Barcelone suite à l’appel d’Ez Abde

L’entraîneur marocain Vahid Halilhodzic a eu un nouveau souffle à Barcelone concernant Ez Abde qui a été appelé dans l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Il y a eu d’intenses spéculations selon lesquelles Abde n’irait pas au tournoi et resterait à la place à Barcelone où il vient de faire son entrée dans la première équipe.

Halilhodzic a déjà averti le Barça qu’il ne pouvait pas empêcher Abde d’aller à la CAN 2021 et a maintenant accusé les Catalans de manquer de respect au tournoi.

« Le Barça est le problème, ils ne respectent pas assez la Coupe d’Afrique des Nations. Eux, ainsi que les grands clubs européens et la FIFA ne respectent pas assez le tournoi », a-t-il déclaré. « Abde n’a jamais rejeté la sélection et je suis convaincu qu’il se présentera à la convocation lundi prochain, le 3 janvier. Nous comptons sur lui car nous avons besoin d’un joueur comme lui. » Origine | Journal Sportif

Pendant ce temps, il est rapporté qu’Abde ne se rendra pas au Maroc avec l’équipe et a l’intention de rester à Barcelone. On pense également que l’attaquant garde ses options ouvertes en ce qui concerne le devoir international. Abde, il a la double nationalité et est toujours éligible pour jouer pour l’Espagne car il n’a pas encore fait ses débuts internationaux seniors.