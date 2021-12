Le patron du MI6 lance un avertissement glacial en Chine lors du premier entretien – « Attention aux pièges » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le patron du MI6 met en garde contre les « pièges à dette et les pièges à données » chinois

Le chef récemment nommé du service britannique de sécurité étrangère, plus officiellement connu sous le nom de Secret Intelligence Service, ou SIS, a déclaré : « La Chine a mis en place des pièges à dette et des pièges à données », incitant le Royaume-Uni à prendre des mesures de sécurité plus strictes. M. Moore, également connu sous le nom de « C », a déclaré : « Pékin essaie d’user de son influence par le biais de ses politiques économiques pour essayer et parfois, je pense, d’amener les gens à s’accrocher ».

Expliquant le « piège des données », il a déclaré: « Si vous permettez à un autre pays d’accéder à des données vraiment critiques sur votre société, au fil du temps, cela érodera votre souveraineté, vous n’aurez plus le contrôle sur ces données.

S’exprimant lors de l’émission Today de Radio 4, le plus grand chef des espions a ajouté: « C’est quelque chose dont, je pense, au Royaume-Uni, nous sommes très conscients et nous avons pris des mesures pour nous défendre. »

La Grande-Bretagne s’est longtemps méfiée de l’influence chinoise dans l’ensemble de ses infrastructures et de son réseau.

Londres a suivi les ordres de Washington de freiner et finalement d’interdire à la société chinoise Huawei d’installer le réseau 5G du pays par crainte d’une surveillance à distance du trafic de communication, ainsi que de l’exploration de données.

S’exprimant plus tard à l’Institut international d’études stratégiques de Londres, M. Moore a déclaré que la Chine était désormais « la plus grande priorité » pour son agence et a averti qu’une « erreur de calcul » par un régime trop confiant à Pékin sur un problème comme Taïwan pourrait poser un problème « sérieux défi » à la paix mondiale.

La Grande-Bretagne a mis la Chine en colère ces derniers temps après la signature de l’accord AUKUS, que l’ancien chef du MI6, Sir John Sawers, a déclaré : « Bien que le pacte ne soit pas agressif envers la Chine, c’est une alliance de défense, et à bien des égards, c’est la Chine qui a été étendant son empreinte militaire dans la mer de Chine méridionale et l’océan Pacifique Indien.

Il a déclaré son « soutien à un accord de défense plus large », mais « la Chine est le principal sujet de préoccupation ».

M. Moore a également mis en garde contre les menaces posées par la Russie.

Il a décrit Moscou comme une « menace aiguë » et ​​a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait clairement indiqué qu’il ne reconnaissait pas le droit de l’Ukraine à être un État indépendant.

M. Moore a déclaré: « De temps en temps, nous avons des sortes de crises autour de l’Ukraine alors que nous nous inquiétons d’une accumulation de troupes et des intentions du président Poutine. »

Il a ajouté: « Par conséquent, cela mérite une surveillance très attentive et il convient de signaler très soigneusement aux Russes, vous savez, le prix qu’ils auraient à payer s’ils intervenaient, comme ils l’ont fait en 2014. »

Il a déclaré qu’il n’y avait pas « une sorte d’ordre du jour accusatoire ici », ajoutant: « Nous n’essayons pas d’encercler la Russie, nous n’essayons pas de l’empêcher de poursuivre son intérêt légitime ».

Au plus fort de la guerre froide, environ 80 % des ressources du renseignement britannique étaient concentrés sur le contre-espionnage et les mesures antisoviétiques.

Les paramètres ont changé lorsque le rideau de fer est tombé, et le terrorisme mondial et l’extrémisme ont pris le devant de la scène après le 11 septembre, qui a vu un tour complet des ressources, voyant le SIS, les services de sécurité (MI5) et le quartier général des communications du gouvernement (GCHQ) se concentrer 80 pour cent de leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme.

L’idée que la Chine et la Russie émergent à nouveau en tant qu’acteurs mondiaux signifie que pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, M. émerger.

Beaucoup se sont demandé si le Brexit aurait un impact sur l’efficacité des services de renseignement britanniques, mais les experts affirment que le Royaume-Uni reste fermement maître de son appareil de sécurité, en partie aidé par son appartenance au réseau de renseignement des 5 yeux.

Les échecs du renseignement étant imputés à de nombreux événements mondiaux catastrophiques, M. Moore a rapidement nié que cela avait été le cas lors du retrait précipité des forces américaines et alliées en Afghanistan.

L’évaluation de la vitesse à laquelle les talibans prendraient le contrôle de Kaboul lors du retrait des troupes britanniques et américaines d’Afghanistan était « clairement erronée », a admis M. Moore dans l’émission Today.

Mais il a dit qu’il était « vraiment exagéré de le décrire en termes d’échec du renseignement ». « Aucun de nous n’a prédit la vitesse de la chute de Kaboul », a-t-il déclaré.

Le chef du SIS a ajouté : « Franchement, si nous avions recruté tous les membres de la choura des talibans, vous savez, le groupe de direction des talibans, [if] nous avons recruté chacun d’entre eux comme agent secret, nous n’aurions toujours pas prédit la chute de Kaboul parce que les talibans ne l’ont pas fait. »

Cependant, il a ajouté qu’il n’y avait pas de » petit savon » que la victoire des talibans avait été un » sérieux revers » et qu’il craignait que ce ne soit un » moral pour les extrémistes du monde entier, et en fait pour ceux qui siègent dans les capitales » à Pékin et à Moscou ».