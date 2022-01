Hillary McGrady, directrice générale du National Trust, a reçu les menaces à la suite d’un recul contre l’éveil perçu de l’organisation. Mme McGrady, qui a déclaré que de nombreuses personnes étaient « vraiment fâchées et en colère », n’a pas signalé l’intimidation à la police car elle a déclaré que « ça vient avec le territoire ». Mais elle a ajouté: « Il y avait aussi des gens vraiment ravis et soulagés que nous regardions enfin l’histoire qu’ils veulent apprendre. »

Cela est intervenu après que le National Trust a commencé à essayer d’en savoir plus sur l’histoire de ses propriétés, en publiant l’année dernière un rapport qui a révélé que 93 de ses propriétés avaient des liens avec le colonialisme et l’esclavage.

Mais parlant des menaces, Mme McGrady a déclaré que l’auteur de l’étude « avait eu beaucoup plus de mal ».

Les gens ont critiqué le rapport, affirmant qu’il s’agissait d’une attaque contre le patrimoine national.

Le groupe anti-réveil « Restore Trust » a également tenté de remporter des sièges au conseil d’administration du National Trust lors de son assemblée générale annuelle en octobre dernier.

Leur objectif, ont-ils dit, était de ramener la confiance « à son objectif principal de prendre soin de notre patrimoine et de notre campagne », affirmant qu’elles représentaient l’opposition de la base au programme « éveillé » du National Trust.

Trois candidats du groupe ont été élus au conseil, qui compte 36 sièges, mais l’un d’eux a nié adhérer aux valeurs du groupe.

La directrice générale a déclaré qu’elle aimerait « s’engager » avec le groupe, mais a critiqué ce qu’elle a appelé une « guerre des mots ».

Elle a déclaré: «Je voudrais m’engager avec eux honnêtement et ouvertement.

« Ce qui n’est pas utile, c’est une guerre des mots. Je suis vraiment partant pour avoir ces conversations …

« Je dois accepter que je ne peux pas diriger une organisation de cette envergure et ne pas relever ces défis. »

« Mais si [people] envie de venir me promener dans le jardin et de prendre une bonne tasse de thé, j’en suis ravi.

« Pourquoi serais-je prescriptif quant à la façon dont les gens devraient s’engager avec le National Trust ? »

Le National Trust prévoit de poursuivre sa mission de découvrir plus d’informations sur l’histoire de ses propriétés, le directeur général déclarant que le Trust a une « obligation » de raconter l’histoire.

Elle a déclaré: «Chaque jour, nous découvrons un autre morceau d’histoire.

« Nous avons l’obligation de raconter cette histoire énorme, complexe et en couches de l’histoire des trois pays dont nous sommes responsables.

« L’idée que l’histoire s’arrête est un non-sens parce que vous continuez à trouver de nouvelles choses. »

Elle a ajouté : « La prochaine étape consiste, propriété par propriété, à [ask if] nous devons faire plus de recherches.

« Et comment pourrions-nous intégrer cela dans l’histoire afin que nous ayons toute l’histoire du lieu ?

« Cela prendra beaucoup de temps, pour être honnête. »