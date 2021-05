Le patron du PD de Chicago explique jusqu’où l’équipe pourrait aller pour sauver la relation entre Burgess, Upton et Halstead, etc.

La finale de la saison 8 de Chicago PD, intitulée “The Other Side”, verra Voight et Intelligence se battre pour abattre un réseau criminel mortel et sauver Burgess dans le processus. Cela fait directement suite à un épisode où le renseignement n’a pas été en mesure d’arrêter ce réseau criminel en raison de l’insistance de Samantha Miller à tout faire selon le protocole, avec des résultats mortels mais à la mode. Les flics du renseignement étaient prêts à suivre les instructions de Miller lorsque son fils était porté disparu, mais ces mêmes règles s’appliqueront-elles maintenant que Burgess est celui qui a été emmené? Showrunner Rick Eid a pesé: