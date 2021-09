Le patron du PSG, Mauricio Pochettino, répond au discours de Lionel Messi

in

Le patron du Paris St Germain, Mauricio Pochettino, a minimisé les discussions sur une rupture avec Lionel Messi alors que la superstar argentine fait face à une bataille pour être en forme pour le choc de la Ligue des champions avec Manchester City.

Le joueur de 34 ans a été remplacé lors de la seconde mi-temps de la victoire 2-1 de Ligue 1 dimanche contre Lyon, bien qu’il ait semblé peu satisfait de la décision.

Cependant, après que le PSG a confirmé Messi avait subi un scanner du genou gauche et attend une évaluation complète des dommages, Pochettino insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse avant le déplacement de mercredi soir à Metz : « Afin d’expliquer, en marge, nous observons tous les joueurs et tout ce qui se passe pendant les matchs. Nous avons vu que Leo Messi vérifiait son genou et faisait quelques gestes. On l’a vu quand il a tiré.

« J’étais content de sa performance. Il a très bien fait en première mi-temps. Je suis satisfait de son engagement et de ses performances. Il ne manquait plus qu’un but.

“Au cours de ses 75 minutes sur le terrain – comme je l’ai expliqué – avec toutes les informations dont nous disposions, nous avons pris la décision de le remplacer.”

La réaction perplexe de Messi a suscité une certaine controverse. Pochettino a ajouté : « Bien sûr, tous les meilleurs joueurs veulent être sur le terrain à tout moment, c’est compréhensible. Je suis calme à ce sujet.

Le PSG, qui accueille City la semaine prochaine, avait précédemment publié une déclaration sur la forme physique de l’ancienne star de Barcelone.

Le communiqué se lit comme suit : « Lionel Messi, qui a reçu un coup au genou gauche contre Lyon, a subi une IRM mardi matin qui a confirmé des signes d’ecchymose de l’os. Un examen de suivi sera effectué dans 48 heures.

Marquinhos a snobé Chelsea

Pendant ce temps, Chelsea a tenté de recruter le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos cet été, selon un rapport.

Chelsea a mis 85 millions de livres sterling sur la table pour le défenseur brésilien, tant était le désir de Thomas Tuchel de retrouver le joueur.

Le défenseur central de 27 ans a travaillé sous Tuchel pendant le temps du manager à Paris.

Chelsea cherchait un défenseur central cet été avec Jules Koundé considéré comme la première cible de Tuchel. Un mouvement pour la star de Séville ne s’est jamais concrétisé cependant avec le club de LaLiga déplaçant le prix sur l’international français.

On ne sait pas exactement où les efforts du club pour s’adapter à Marquinhos dans la chronologie. Mais Sortie française RMC Sport affirment que Tuchel cherchait activement un accord pour l’homme du PSG.

Tuchel voulait réunir Thiago Silva avec Marquinhos et avait mis de côté 100 millions d’euros. Cependant, le point de vente, qui se réfère à des “sources anglaises”, a déclaré que le PSG et le joueur avaient refusé le transfert potentiel.

