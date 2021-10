Le patron du Rayo, Paco Jemez, souligne les problèmes de Barcelone

Le patron du Rayo Vallecano, Paco Jemez, était heureux de parler de Barcelone et des problèmes avec l’équipe après avoir vu son équipe infliger une troisième défaite en Liga en quatre matchs aux géants catalans.

Radamel Falcao a marqué le seul but du match pour les hôtes, tandis que Memphis Depay a raté l’occasion de sauver un point pour le Barça lorsqu’il a vu son penalty sauvé.

Jemez a parlé des visiteurs après le match et a fait des commentaires assez intéressants sur ce que c’est que de jouer au Barca en ce moment.

« Cette équipe est très prévisible. Les différences, auparavant, étaient marquées par la qualité individuelle des joueurs », a-t-il déclaré. « Si vous voulez gagner des matchs, vous devez avoir de la vitesse de balle. Et le Barça, surtout en attaque, fait tout très lentement.

Le patron du Rayo a également déclaré que le Barca était « une équipe sans rythme » et a expliqué à quel point le Barca remportait rarement des duels sur le terrain. Il a également ajouté: « Les lignes sont trop éloignées, il y a trop d’espace entre les attaquants et les milieux de terrain et c’est très facile pour Rayo. »

Jemez a également été assez critique à l’égard de la décision de Ronald Koeman d’utiliser à nouveau Sergino Dest comme ailier. L’Américain a de nouveau joué plus en avant mais s’est rendu coupable d’avoir raté une autre bonne occasion.

« Dest n’a pas les vertus d’un ailier, être rapide ne suffit pas, il faut bien lire les jeux », a déclaré Jemez, qui critiquait également Coutinho et affirmait que le Brésilien jouait un style de football « qui n’existe plus ».