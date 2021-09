Le patron du RB Leipzig, Jesse Marsch, attend un test sévère du Bayern Munich

Le manager du RB Leipzig, Jesse Marsch, doit prévoir d’affronter le grand mastodonte rouge qu’est le Bayern Munich, mais le nouveau patron doit également tenir compte de quelques autres intrigues secondaires qui se préparent en Allemagne de l’Est.

Le retour de l’ancien entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann et Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer fera également une sorte de retour aux sources.

Marsch sait que ce ne sera pas facile.

« Le Bayern est une grande équipe et nous avons besoin de notre meilleure performance. L’un de nos avantages est que nous sommes en bonne santé, nous sommes prêts et nous avons bien joué pendant notre trêve internationale. Nous voulons être agressifs devant les fans de notre stade », a déclaré Marsch à Sky (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Julian fait beaucoup de bonnes choses tactiquement avec la possession et le jeu de position. Il est très intelligent lorsqu’il s’agit de surpasser en nombre l’adversaire dans certaines situations et ainsi de prendre l’avantage. Beaucoup ici ont travaillé avec Julian pendant de nombreuses années et peuvent l’utiliser.

Quant à Upamecano et Sabitzer, Marsch a reconnu qu’il était difficile de perdre de si bons joueurs.

“Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais la situation dans le football est en constante évolution. Le Bayern est un grand club. Ils ont toujours beaucoup d’argent et de flexibilité. Ils utilisent souvent ce pouvoir pour trouver les meilleurs joueurs de la ligue.