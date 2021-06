Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, envisage de signer des stars de Chelsea et d’Everton

Le nouveau manager du Real Madrid Carlo Ancelotti avec le président du club Florentino Perez (Photo: .)

Le nouveau manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, souhaite amener son ancien joueur d’Everton Dominic Calvert-Lewin au Bernabeu et considère Timo Werner de Chelsea comme une alternative possible, selon les informations.

L’entraîneur italien Ancelotti a stupéfié Everton en quittant Goodison Park au début du mois et en retournant au Real Madrid.

Le joueur de 61 ans a dirigé Madrid pendant deux ans entre 2013 et 2015 et succède aux géants espagnols à l’ex-patron Zinedine Zidane.

Ancelotti a passé 18 mois à Goodison Park mais Everton s’est largement flatté de tromper pendant son régime, terminant 10e de Premier League la saison dernière.

L’émergence et le développement de Calvert-Lewin ont été l’un des avantages du mandat d’Ancelotti, l’attaquant de 24 ans marquant 21 buts en 39 matches pour Everton la saison dernière.

La forme de Calvert-Lewin a conduit à une convocation de l’Angleterre en 2020 et il a été inclus dans l’équipe de Gareth Southgate pour les Euros de cet été, entrant en tant que remplaçant tardif lors de la victoire 1-0 contre la Croatie le week-end dernier.

Ancelotti prépare actuellement une reconstruction au Real Madrid et The Sun dit qu’il veut signer Calvert-Lewin pour renforcer ses options offensives.



Le Real Madrid a exprimé son intérêt pour la signature de Dominic Calvert-Lewin d’Everton (Photo: .)

Everton hésitera cependant à perdre l’un de ses joueurs les plus importants, donc Ancelotti envisage également un transfert estival pour Chelsea et l’attaquant allemand Werner.

Werner, 25 ans, a connu une première saison mitigée à Stamford Bridge, marquant seulement 12 buts en 52 apparitions mais aidant l’équipe de Thomas Tuchel à remporter la Ligue des champions.

Discutant des progrès de Calvert-Lewin alors qu’il était à la tête d’Everton, Ancelotti a déclaré: “C’est un attaquant complet. Il n’est pas facile de trouver un attaquant avec ces caractéristiques.

«Il a beaucoup d’énergie, est vraiment rapide. Je suis vraiment content qu’il aille bien et qu’il marque des buts car à la fin un attaquant est jugé sur les buts qu’il marque.

‘C’est une grande réussite pour lui [the England call-up]. J’espère que ce ne sera pas le dernier. Cela dépend de lui. Il va vraiment bien. Il doit avoir de la cohérence.



Timo Werner a été lié à un éloignement de Chelsea (Photo: .)

Werner, quant à lui, insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de quitter Chelsea bien qu’il soit lié à un éloignement de Stamford Bridge.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait rester chez les Blues avant leur victoire finale en Ligue des champions, Werner a répondu: “Bien sûr.

« En termes de buts et d’occasions manquées, c’était la pire saison. Mais au final j’ai encore 27 contributions de buts.

“Je pense que je suis le premier de notre équipe pour cela, donc ce n’était pas tout mauvais et je ne pense pas à quitter le club cette année, certainement pas.

“Et aussi pour l’année prochaine parce que je pense que nous avons une très bonne équipe et j’espère revenir marquer et que je peux faire tout ce que l’on attend de moi.”

