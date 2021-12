Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, fait l’éloge de l’équipe alors que la star est sur le point de revenir

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fait l’éloge de la défense de son équipe lors de la victoire 2-0 à domicile mardi contre l’Inter Milan.

Los Blancos est entré dans le match sur une série de 10 victoires lors de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. L’équipe d’Ancelotti avait besoin d’un match nul pour garantir la première place face à une équipe de l’Inter, qui s’était également déjà qualifiée pour le tour suivant. C’était une rencontre qui offrait de nombreuses occasions, mais c’est l’équipe locale qui a saisi sa chance.

Madrid a mené grâce à un but de Toni Kroos avant que Nicolo Barella ne reçoive un carton rouge pour l’Inter après 64 minutes. Le remplaçant Marco Asensio a scellé la victoire à 11 minutes de la fin. Cette victoire était la 100e d’Ancelotti en Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

S’adressant à Marca, Ancelotti a déclaré : « Nous sommes actuellement à un niveau élevé et nous jouons avec une plus grande solidité défensive.

« Parfois, nous n’appuyons pas si haut, nous ne voulons pas défendre un match ouvert. Parfois, ce n’est pas très esthétique, mais nous nous en sortons très bien.

« Nous avons la qualité pour gagner la Ligue et la qualité pour disputer la Ligue des champions. Il n’y a pas d’équipes avec la qualité pour gagner la Ligue des champions, seulement pour concourir. Il y a des équipes plus intenses, d’autres avec plus de qualité.

« Nous ne sommes pas intenses dans l’aspect défensif mais nous avons beaucoup de qualité, beaucoup d’expérience et beaucoup d’engagement. »

Ancelotti a réservé des éloges particuliers au milieu de terrain vétéran Luka Modric. Le joueur de 36 ans a joué les 90 minutes complètes contre l’Inter.

Il a déclaré: «Bien sûr qu’il doit se reposer, c’est normal. Maintenant, il a cinq jours pour se détendre et se préparer pour le prochain match.

«Je pense qu’il se repose bien à la maison et mène une vie tranquille. C’est un joueur qui a quelque chose de spécial.

«Nous avons trois fantastiques milieux de terrain centraux, puis Valverde et Camavinga mettent la pression derrière eux.

« S’il arrive un moment où l’un des trois est fatigué, ce n’est pas un problème car nous allons faire venir un autre garçon qui sera au plus haut niveau ».

Benzema pourrait revenir pour le derby madrilène

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que l’attaquant Karim Benzema pourrait être apte à l’énorme affrontement contre l’Atletico Madrid.

L’Italien a débuté avec l’attaquant serbe Luka Jovic contre l’Inter en l’absence de blessure de Benzema. L’entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions espérait que le Français serait apte à disputer le match clé de la Liga dimanche à domicile contre son rival de la ville, l’Atletico Madrid.

Il a déclaré: « Jovic a très bien joué et a aidé l’équipe non seulement en attaque mais aussi en sortant le ballon.

« C’était une bonne performance et pendant que Karim est absent, il jouera. En tout cas, je m’attends à ce que Benzema se rétablisse.

Benzema a boitillé contre la Real Sociedad samedi avec ce qui semblait être une blessure aux ischio-jambiers. Le talisman de 33 ans a marqué 17 buts en 20 apparitions cette saison en Liga et en Ligue des champions.

