Le patron du sport automobile du Qatar, Amro Al-Hamad, s’attend à « beaucoup de dépassements »

La première visite de la Formule 1 sur le circuit de Losail devrait inclure de « beaucoup de dépassements », selon le chef du sport automobile du Qatar, Amro Al-Hamad.

La Formule 1 entre dans l’inconnu pour le Grand Prix du Qatar ce week-end avec le cirque faisant sa première visite à Doha.

Bien qu’il y ait eu des rapports contradictoires sur ce à quoi les équipes peuvent s’attendre, la seule chose sur laquelle tout le monde s’accorde, c’est qu’il fera chaud.

La température ambiante sur les trois jours atteindra 30 °C, ce qui signifie que la température de la piste pourrait atteindre 50 °C.

On pense qu’une configuration d’appui aérodynamique élevée sera la voie à suivre étant donné la nature technique du deuxième secteur de la piste, ce qui suscite des inquiétudes concernant les dépassements.

Cependant, le chef du sport automobile qatari, Al-Hamad, dit qu’il s’attend à une abondance de laissez-passer.

« Personne n’a de données ici, personne n’a conduit ici auparavant, donc cela ajoutera beaucoup », a déclaré Al-Hamad à Motorsport.com.

« Chaque minute d’entraînement fera une différence car ils ne savent toujours pas de quel type de configuration ils ont besoin pour tous leurs châssis.

« La stratégie sera complètement différente en ce qui concerne l’usure des pneus car c’est une piste très rapide, ou une piste fluide avec quelques opportunités de dépassement.

« Je sais que d’un point de vue de pilote compétitif, il y aura beaucoup de dépassements qui seront effectués – contre toutes les spéculations qui ont été répandues, il s’agit d’un type de circuit en ligne droite, ce qui n’est pas le cas.

« C’est très technique. Il a besoin de beaucoup d’appuis. Ici aussi, de nombreuses stratégies seront impliquées dans l’usure des pneus. »

Avec principalement un mélange de virages à vitesse moyenne et lente, le virage 1 du circuit pourrait être le meilleur endroit pour dépasser.

Après une marche sur piste très chaude jeudi, Andreas Haupt d’Auto Motor und Sport a déclaré que « Mercedes a commencé avec des temps au tour d’environ 1 min 20 sec dans la simulation et est sorti avec 1,16.

« Mais il y a de plus grandes variétés cette fois d’une équipe à l’autre parce que c’est une nouvelle piste avec peu de données. »

Al-Hamad est convaincu que les modifications apportées au circuit pour s’assurer qu’il est conforme aux normes de la Formule 1, notamment en termes de sécurité, ont toutes été respectées.

« C’était principalement les barrières, les TecPro, les emplacements des TecPro et ainsi de suite », a déclaré Al-Hamad. « C’était surtout ça. Un changement mineur était la position de l’entrée des stands, qui a été modifiée. C’était au début du virage 16 et maintenant c’est un peu derrière le virage 15.

« Pour des raisons de sécurité, il est plus adapté aux motos, et maintenant nous l’avons rendu encore plus sûr pour l’utilisation de la Formule 1 ou de tout autre championnat de sport automobile de gros calibre que nous pourrions accueillir, ou devrais-je dire que nous accueillerons sur le circuit international de Losail. »

Le premier entraînement de vendredi débutera à 13h30 heure locale, 10h30 heure du Royaume-Uni.