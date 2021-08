Le patron du SWAT promet de «grands changements» pour Street et Chris dans la saison 5

Une fois que Street a révélé à Chris qu’il était compatible avec la greffe du foie de sa mère et qu’il allait procéder à l’opération, c’était comme si une ampoule s’était allumée dans la tête de Chris. Elle savait à quel point ce genre d’opération pouvait être dangereux et comment Street pouvait potentiellement ne pas s’en sortir. Ce qui, à son tour, lui a fait comprendre qu’elle ne peut pas vivre avec lui. Leur relation ressemble moins à un “vont-ils?/ne voudront-ils pas?” et plus comme une relation « on again/off again », mais où ils ne sont jamais sortis ensemble.