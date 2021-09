Le patron du syndicat demande des correctifs aux travailleurs de Rikers dans une lettre au maire .

in

Gresham a demandé au maire d’embaucher plus de gardes à Rikers.Photo de James Leynse/Corbis via .

Le patron d’un puissant syndicat de la ville a exigé des mesures de sécurité pour des centaines de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de la santé affectés aux prisons de la ville.

Les pénuries de personnel et les menaces violentes ont rendu la tâche « de plus en plus difficile » pour le personnel médical dans les prisons, a déclaré George Gresham, président de 1199SEIU United Healthcare Workers East.

“La violence au travail est inacceptable et nous exigeons que des mesures correctives soient prises immédiatement”, a-t-il écrit samedi dans une lettre au maire Bill de Blasio.

Gresham veut plus de gardiens de prison dans toute l’île de Rikers, y compris dans les cliniques, une enquête sur la façon dont la contrebande parvient aux détenus et que les autorités détruisent les gangs de prison des unités de logement.

Le bureau du maire n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

George Gresham, président de 1199SEIU United Healthcare Workers East, a écrit une lettre au maire Bill de Blasio sur les problèmes auxquels le personnel est confronté à Rikers Island. Kevin C. Downs pour NY Post