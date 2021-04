La présidente de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, a attaqué les Juifs qui ont critiqué les efforts de son syndicat pour garder les écoles fermées pour l’enseignement en classe en tant que membres de la «classe de propriété».

«Les Juifs américains font maintenant partie de la classe des propriétaires», a déclaré Weingarten dans une interview accordée il y a un mois à la Jewish Telegraphic Agency, rapportée par le Jerusalem Post. Le président du syndicat âgé de 63 ans, qui représente 1,7 million de membres, répondait à ceux qui critiquaient les efforts pour garder les écoles fermées alors qu’ils exploitaient la crise des coronavirus pour des milliards de dollars de relance qui ne seront pas dépensés avant des années.

«Je pense que certaines personnes sont très sceptiques quant au pouvoir qu’elles perçoivent comme ayant les syndicats d’enseignants», a commencé l’intervieweur. «Ils regardent, par exemple, les luttes en cours à Los Angeles, où ils voient ce montant de deux dollars d’aide pour la réouverture des écoles et sont déconcertés par la résistance perçue des enseignants à retourner au travail.»

Weingarten a contesté la plainte. À l’époque, le syndicat des enseignants de Los Angeles, qui opère dans le deuxième plus grand district du pays, cherchait toutes les excuses pour rester éloigné, et est même allé jusqu’à critiquer les projets de réouverture de l’État comme «propageant le racisme structurel».

«Ce que j’entends quand j’entends cette question, c’est que ceux qui sont dans la classe des propriétaires veulent maintenant prendre cette échelle d’opportunités loin de ceux qui ne l’ont pas», a déclaré Weingarten.

Les juifs étaient des immigrants d’ailleurs. Et ils avaient besoin du droit à l’éducation publique. Et ils avaient besoin de pouvoir pour avoir suffisamment de revenus et de richesses pour leurs familles afin de permettre à leurs enfants de fréquenter l’université et leurs enfants pourraient faire mieux qu’ils ne l’ont fait. Les opportunités économiques grâce au mouvement ouvrier et les opportunités éducatives grâce à l’éducation publique étaient essentielles pour que les Juifs passent de la classe ouvrière à la classe de propriété.

Fédération américaine des enseignants Prez: «Les juifs américains font désormais partie de la classe des propriétaires. Ce que j'entends quand j'entends cette question, c'est que ceux qui appartiennent à la classe des propriétaires veulent maintenant profiter de cette échelle d'opportunités à ceux qui ne l'ont pas. »

Un mois plus tard, les écoles de Los Angeles ne sont toujours pas entièrement ouvertes en personne. Le district, selon une filiale locale de la NBC, commencera la réouverture des salles de classe la semaine prochaine après 12 mois de fermeture. Seules les écoles élémentaires et les établissements axés sur les besoins spéciaux rouvriront. Le reste des bâtiments du quartier devrait rouvrir plus tard ce mois-ci. Mais maintenant, ce calendrier peut changer car le syndicat des enseignants exige que les garderies retournent en classe.

Bien que le Congrès ait envoyé 129 milliards de dollars aux écoles K-12 en dépenses de coronavirus pour ouvrir les écoles, un suivi de l’American Enterprise Institute, à tendance conservatrice, montre que moins de la moitié, seulement 42% des districts, sont revenus à un enseignement complet en classe dans tout le pays.

À Los Angeles, une banque alimentaire de la région a estimé que les fermetures d’écoles exacerbaient leurs besoins locaux.

William Hernandez, qui dirige la Valley Food Bank, qui gère plus de 1,5 million de dollars d’épicerie par mois pour les familles dans le besoin, a déclaré au Federalist qu’ils avaient constaté une demande accrue, en particulier parmi les familles avec enfants, alors qu’elles apprenaient de chez elles.

«Les enfants affamés ne peuvent pas se concentrer à l’école», a déclaré Hernandez, où les habitudes alimentaires des enfants qui apprennent à la maison nécessitent plusieurs voyages au réfrigérateur tout au long de la journée.

La banque alimentaire est passée de 3 900 familles par mois à nourrir en moyenne 10 000 familles.

Plus tôt cette semaine, Weingarten a été critiquée pour avoir publié un tweet d’elle-même prête à embarquer dans un avion privé, réputé pour ses émissions inefficaces.

Elle avait auparavant demandé à «tous les principaux pollueurs de se mobiliser» pour réduire les émissions.