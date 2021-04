Le patron du travail de Volkswagen qui s’est affronté avec le PDG pour prendre le rôle de Traton

Un nouveau logo du constructeur automobile allemand Volkswagen est dévoilé au siège de VW à Wolfsburg, Allemagne

Le chef du puissant comité d’entreprise de Volkswagen (VOWG_p.DE) occupera un poste de direction dans l’unité de camions du constructeur automobile Traton (8TRA.DE), éliminant ainsi un adversaire de premier plan d’une restructuration plus rapide et plus radicale du constructeur allemand.

Traton a déclaré vendredi que Bernd Osterloh, qui est membre du conseil de surveillance de Volkswagen depuis 2005, prendra le poste de directeur du personnel le 1er mai.

L’année dernière, Osterloh, 64 ans, s’est affronté avec le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, s’opposant à une tentative de prolongation du contrat de Diess alors qu’il s’efforce de réduire les coûts et de libérer des ressources pour investir davantage dans les véhicules électriques.

«L’adversaire le plus franc de Volkswagen, Herbert Diess, est mis à l’écart et il est juste de dire que cela crée l’opportunité de diriger VW de manière plus rationnelle», a écrit l’analyste de Bernstein Arndt Ellinghorst dans une note client.

. a rapporté pour la première fois jeudi que Volkswagen envisageait un changement de conseil de surveillance qui pourrait conduire au départ d’Osterloh.

«Avec Bernd Osterloh dans l’équipe de la direction, nous nous attaquerons aux tâches à venir», a déclaré le PDG de Traton, Matthias Gründler, dans un communiqué.

«Sa vaste expérience dans une organisation positionnée à l’échelle mondiale aura un impact positif sur la coopération entre nos marques et nos partenariats.»

Dans un communiqué, le PDG de Volkswagen, Diess, a déclaré qu’Osterloh avait «interrogé de manière constructive la direction et avait ainsi aidé à maintes reprises à trouver des solutions qui étaient dans le meilleur intérêt de l’entreprise».

Osterloh quittera tous ses postes chez Volkswagen et sera remplacé par la directrice adjointe du comité d’entreprise Daniela Cavallo dès que possible, ont déclaré les représentants du travail de Volkswagen dans un communiqué. Elle reprendra également les fonctions d’Osterloh au sein du conseil de surveillance de Volkswagen, une nomination qui nécessite l’approbation des actionnaires.

Dans le système allemand de gouvernance d’entreprise, les représentants du travail représentent la moitié du conseil d’administration de Volkswagen.