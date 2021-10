Le patron était le meilleur joueur de la FIFA et le limogeage de son attaquant après sa retraite… tout ce que vous devez savoir sur les adversaires de l’Angleterre, la Hongrie

L’Angleterre devrait accueillir la Hongrie au stade de Wembley pour sa deuxième rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2020.

Les Three Lions ont battu la Hongrie 4-0 la dernière fois, et l’équipe sera à la recherche de cette deuxième victoire importante.

Adam Szalai est l’une des stars du côté hongrois

Cependant, la Hongrie cherchera ces trois points pour rester en quête d’une place au Qatar.

Voici cinq choses que vous devez savoir sur la Hongrie avant le match de ce soir, qui est en direct sur talkSPORT.

L’ENTRAÎNEUR

Marco Rossi est un ancien joueur italien et dirige la Hongrie depuis 2018.

Rossi a joué pendant de nombreuses années avec de nombreux clubs, onze pour être exact, principalement en Italie et en Allemagne dont la Sampdoria où ils ont remporté la Coppa Italia 1993-94.

Il est le joueur le plus fort du jeu vidéo FIFA 97 avec une note de 97.

Rossi a commencé sa carrière d’entraîneur en 2004 avec l’équipe italienne de Lumezzane, puis il a entraîné huit autres équipes avant d’affronter l’équipe nationale hongroise.

Avant de se joindre à l’équipe nationale, Rossi a déclaré son ancien club Budapest Honved champion du football de haut niveau en Hongrie, Nemzeti Bajnokság I.

Marco Rossi est le patron italien de la Hongrie

Rossi a démissionné de son poste d’entraîneur de Honvéd après avoir été nommé meilleur entraîneur de la saison 2016-17 de Nemzeti Bajnokság I et a déclaré: « Vous devez le terminer lorsque vous êtes au sommet. »

Sur 36 matchs, les Hongrois ont gagné 16 fois, perdu 7 et fait 13 nuls sous Rossi.

L’ESCOUADE

Bien que l’équipe n’ait pas réussi à sortir de la phase de groupes de l’Euro 2020, les Hongrois sont de la partie avec un cri de qualification pour la Coupe du monde.

Ils n’ont perdu que trois des sept matchs de la phase de groupes et occupent la 4e place du classement, ce qui en fait des prétendants aux play-offs.

La Hongrie a marqué 12 buts au cours des éliminatoires et trois des buts sont venus d’Adam Szalai après son retour de retraite.

Le joueur de 33 ans est un attaquant essentiel pour Marco Rossi et cherchera à marquer son 4e et même 5e but contre l’Angleterre.

Ronald Sallai vaut également la peine d’être surveillé car l’ailier a fait ses preuves à maintes reprises dans toutes les compétitions pour son pays.

Szalai a marqué lors du récent affrontement avec Andorre

Le joueur de 24 ans peut jouer à plusieurs postes sur la ligne d’attaque, mais se voit souvent attribuer une place centrale pour son pays. Il est rapide et habile et complète donc très bien l’avant-centre plus conventionnel Adam Szalai.

Sallai a marqué deux buts jusqu’à présent pour la campagne et a été complimenté avec le milieu de terrain Dominik Szoboszlai par l’entraîneur Marco Rossi.

Rossi a déclaré: « Pour le moment, j’ai deux joueurs de champ qui fonctionnent régulièrement bien, Dominik Szoboszlai et Roland Sallai. »

Voici la composition prévue de la Hongrie de talkSPORT EDGE (3-4-2-1): Peter Gulacsi; Endre Botka, Willi Orban, Attila Szalaï ; Loïc Nego, Adam Nagy, Andras Schafer, Zsolt Nagy ; Roland Sallai, Dominik Szoboszlai ; Daniel Salloi.

LES SOCIAUX

Bien que Marco Rossi ait reçu des critiques sur les performances de son équipe depuis sa prise en charge, quelques fans sont venus à sa défense et pensent que l’équipe est sur la bonne voie.

Je sais que la fanbase hongroise est très divisée en ce moment sur Marco Rossi mais pour moi, je ne pense vraiment pas que nous devrions le laisser partir. Il est venu et a reconstruit notre groupe à partir de zéro. Il nous a donné un nouvel espoir, et je suis avec lui jusqu’à la fin. pic.twitter.com/lNsdQnQD81 – Chef Griezmann 🇭🇺 (@griezmannility_) 10 octobre 2021

Je respecte vraiment Rossi et son travail. La plupart des problèmes auxquels il est confronté sont systémiques (équipe très mince, dépendance à un homme cible de plus de 30 ans, malgré tout l’argent dépensé pour le football en Hongrie, peu de talent à venir). Mais il a ajouté le sien (rigidité, pas de plan d’attaque à proprement parler) – Gergely Marosi (@emgergo) 10 octobre 2021

Et d’autres sont ravis de voir l’excellence des acteurs clés

Kerkez est évidemment phénoménal à l’avenir, mais a vraiment montré sa capacité à défendre dans ce match. J’ai hâte de voir comment il évolue. Baller absolu 🇭🇺 https://t.co/6HFVrxdT78 – Football hongrois 🇭🇺 (@HungaryFooty) 11 octobre 2021

L’HISTOIRE

L’une des périodes marquantes de l’équipe nationale hongroise a été les années 1950, l’ère de l’équipe d’or. Et un joueur dont on se souviendra pour toujours : Ferenc Puskas.

Aussi connus sous le nom de Mighty Magyars, The Magical Magyars, Magnificent Magyars ou Marvelous Magyars – faites votre choix ! L’équipe d’or hongroise a été associée à divers matchs remarquables, dont le « Match du siècle » contre l’Angleterre en 1953.

L’équipe a infligé des défaites inoubliables aux puissances mondiales du football de l’époque, l’Angleterre, l’Uruguay et l’Union soviétique, avant que la révolution hongroise de 1956 ne provoque l’éclatement de l’équipe.

L’équipe s’est constituée autour d’un noyau de six acteurs clés : Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti, Zoltán Czibor, József Bozsik et Gyula Grosics.

Entre 1950 et 1956, l’équipe a enregistré 58 victoires, 10 nuls et une seule défaite, lors de la finale de la Coupe du monde 1954 contre l’Allemagne de l’Ouest.

L’équipe a terminé première, remportant l’or aux Jeux olympiques de 1952 et finaliste de la Coupe du monde de 1954.

LES HONNEURS

Bien que la Hongrie n’ait pas encore remporté une compétition européenne majeure, la nation ne manque pas de titres dans son armoire à récompenses.

En 1938 et 1954, la Hongrie a remporté les deuxièmes médailles des deux Coupes du monde, puis s’est classée troisième et quatrième aux Championnats d’Europe en 1964 et 1972.

La Coupe internationale d’Europe centrale était une compétition internationale de football organisée par certaines équipes nationales d’Europe centrale entre 1927 et 1960 et que chaque tournoi prenait généralement plus de deux ans. Les Hongrois étaient champions en 1948-53 et finalistes en 1955. -60.

.

Puskas est le fils le plus célèbre du football en Hongrie

