Le patron international «encouragerait» la star de Liverpool à partir pour un meilleur rôle

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a révélé qu’il soutenait l’arrière latéral de Liverpool Neco Williams pour partir en janvier pour plus de temps de jeu.

Les Dragons rouges ont connu une solide fin d’année 2021, couronnée par le match nul 1-1 de mardi contre la Belgique. Leur dernière pause internationale de l’année s’est également avérée impressionnante, compte tenu de la victoire 5-1 de samedi dernier sur la Biélorussie.

Les deux derniers résultats de la campagne de qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde leur ont permis de se qualifier pour les demi-finales des barrages. Ils joueront également ce match en mars à domicile, après avoir terminé deuxième derrière la Belgique dans le groupe E.

Avant cela, cependant, Page a insisté sur le fait que certains de ses joueurs peuvent améliorer leur forme. L’arrière droit de Liverpool Williams est l’un de ces joueurs.

Il est derrière Trent Alexander-Arnold dans la hiérarchie de Jurgen Klopp à Anfield. De plus, il n’a joué que 97 minutes en trois matchs cette saison.

Cependant, son but contre la Biélorussie dans l’une de ses meilleures performances pour son pays a montré son véritable potentiel à Page. En effet, le manager a rappelé aux joueurs ce que cela signifie de jouer au football international de haut niveau.

« Les joueurs veulent jouer au football, comment ne peuvent-ils pas ? » Page a déclaré à Wales Online.

« Quand vous êtes impliqué dans des jeux comme celui-là [against Belgium], vous ne pouvez pas acheter ce sentiment.

« Quand vous êtes sorti et que vous avez très bien joué et que vous écoutez les supporters, vous ne pouvez pas acheter cela.

« Ils voudront recréer cette semaine après semaine. Les joueurs voudront jouer à des jeux.

Seule la blessure d’Alexander-Arnold devrait permettre à Williams de rejoindre Liverpool en Premier League. Bien qu’il ait participé avec succès à la Coupe Carabao, décrochant une passe décisive lors des 16 dernières victoires sur Preston.

En conséquence, Page a insisté sur le fait qu’il «encourage» des joueurs comme Williams et Ben Davies de Tottenham à trouver plus de temps de jeu ailleurs.

La star de Liverpool reçoit des encouragements au transfert

« Pour une raison quelconque, au niveau national, ils ne [get game time], c’est bien, chaque manager a ses propres opinions. Je ne peux pas influencer cela », a ajouté Page.

« Tout ce que je peux influencer, c’est d’encourager les joueurs à vouloir aller jouer au football national, que ce soit dans leur club d’origine ou ailleurs.

« C’est ce que nous les encourageons à faire.

« Certainement, lorsque tous les joueurs que nous avons eus pour ce camp sont en forme et la créativité que nous avons dans l’équipe et les buts que nous pouvons marquer, vous voulez qu’ils jouent tous dans la meilleure forme possible pour le Pays de Galles et ce ne sera pas le cas. différent en mars.

Le buteur Divock Origi est un autre joueur des Reds qui a été invité à partir pour avoir plus de temps de jeu

Lui et Williams sont tous deux sur le point de commencer le quart de finale de la Coupe Carabao de Liverpool contre Leicester en décembre.