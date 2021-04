Le patron promeut les droits de gouvernance et la liberté financière

Compartir

Hugo Finance est un DAO à venir, apportant son jeton DeFi, HUGO, à la chaîne intelligente Binance. Hugo consacre ses ressources à permettre aux utilisateurs de prendre des décisions sur les changements essentiels de la plateforme. D’autre part, HUGO sera le jeton natif une fois que le projet DeFi lancera son DAO.

Hugo a lancé son premier tour de classement le 13 mars, avec son soft cap fixé à 500 BNB, réussissant à atteindre la barre des 280 BNB le 30 mars. Les plans inhérents de lancement de son jeton sur Unicrypt aideront le projet à atteindre un public plus large qu’auparavant après un problème de liste sur PancakeSwap.

Hugo Finance a rencontré un problème après avoir réalisé que HUGO négociait le swap illiquide. Cet élément rend difficile pour les passionnés de Hugo de participer à la prévente.

En l’état, il a créé un nouveau contrat intelligent pour faire face à l’obstacle alors qu’il se préparait à une autre inscription sur PancakeSwap.

Hugo, le patron qui soutient les autres patrons

Hugo se décrit comme un projet mignon mais difficile, dans l’espoir de remodeler la dynamique des systèmes de gouvernance de DeFi. Reconnaissant les lacunes des plates-formes centralisées, le projet a choisi la contrepartie décentralisée pour maximiser son potentiel afin de créer la meilleure plate-forme pour ses utilisateurs.

À son avis, le pouvoir sur les fonds devrait appartenir aux utilisateurs et non aux intermédiaires du secteur financier. Hugo veut créer un meilleur environnement pour l’accès financier et l’autonomisation des utilisateurs grâce à une gouvernance décentralisée.

Binance Smart Chain est une passerelle vers le progrès car elle continue de gagner en popularité dans l’espace crypto. Combiné à son évolutivité et à ses faibles coûts, Hugo et ses investisseurs peuvent obtenir les résultats les plus favorables pour tout le monde.

Le jeton déflationniste

Hugo Finance et son jeton se portent bien malgré le récent revers auquel ils ont été confrontés dans la liste des jetons. Le projet approche de sa deuxième inscription PancakeSwap, initialement prévue pour le 10 avril.

Il a également décidé de remodeler ses critères de distribution pour lancer son nouveau token à tous les détenteurs inscrits après le 31 mars. Le ratio sera de 1: 1 après le lancement automatique et le blocage de liquidité sur PancakeSwap.

Bien que certains puissent être en désaccord avec les engagements actuels, Hugo tient à féliciter ses détenteurs de jetons dès le 30 mars pour leur patience sans broncher avec une augmentation de 5% de leurs avoirs.

La communauté a voté pour une période prolongée pour la prévente afin de permettre au projet d’atteindre son plafond. Chaque utilisateur peut investir un minimum de 0,25 BNB et un maximum de 25 BNB.

Le projet a pris beaucoup de temps dans chaque décision pour inventer HUGO comme un signal déflationniste; autrement dit, il y aura moins de circulation du jeton après chaque transaction. Bien qu’il puisse être un peu complexe de comprendre l’ensemble du processus, voici une ventilation de ce qui va se passer.

Lors de chaque transaction, le destinataire HUGO n’acquiert que 98% des jetons envoyés. Les 2% restants sont classés comme des frais de transaction sur le réseau en tant que récompenses partagées proportionnellement entre tous les détenteurs de jetons.

Cependant, 50% des coûts de transaction iront à la direction de l’enregistrement, le plus grand détenteur de HUGO avec 50% de tous les HUGO en circulation. Les 50% restants sont ce qui sera distribué aux détenteurs en guise de récompense.

Étant donné que 25% de l’encours HUGO était dédié à la prévente, 10% seront utilisés pour la liquidité, 10% pour le marketing, les récompenses et le développement, tandis que 5% iront à des œuvres caritatives.

Construire un écosystème de confiance

Hugo Finance prend très au sérieux la nécessité de maintenir la confiance des utilisateurs et la sécurité des fonds des détenteurs. De ce fait, vous avez arrondi la logistique entourant votre processus de vérification KYC.

Le processus de vérification est tombé entre les mains du cabinet d’audit, approuvé ou non approuvé, terminé le 4 avril. Hugo se distingue désormais comme un projet vérifié KYC et le cabinet d’audit place le projet dans une fourchette approuvée de 4,5 / 5.

Ce mouvement établit que toutes les informations de l’équipement seront frappées dans une carte NFT et seront à la disposition des autorités en cas de divergence. En bref, Hugo essaie d’assurer aux utilisateurs que leurs fonds sont en sécurité.

D’autres développements sont en cours car Hugo est un environnement en pleine croissance. Il espère obtenir plus de listes, développer son DAO, construire une plate-forme NFT et mener un audit de contrat intelligent avant la fin de ce trimestre.

Enfin, Hugo connaît une croissance sans précédent dans sa communauté, trouvant des moyens d’élargir fructueusement le réseau. Rejoignez leurs plateformes sociales Telegram, Twitter et Discord pour rester au courant de la fermeture de chaque plan.