Le pâturage que les Brooklyn Nets dépensent sur leur liste

Filets de Brooklyn est, en avance sur Guerriers de l’état d’or et les deux équipes de Les anges, l’équipe qui dépense le plus d’argent en salaires dans toute la NBA.

Ainsi, compte tenu du fait que la limite de salaire pour les franchises qui marque le début du paiement de la taxe de luxe de la saison 2021/22 est légèrement supérieure à 136 millions de dollars, il faut dire qu’à cette époque 12 franchises dépasser ce chiffre. Certains pour très peu (Pacers, Wizards, Heat et Portland ne le dépassent pas de plus de trois millions). D’autres, comme les Sixers et les Celtics, passent par sept kilos. À partir de là, il y a six équipes qui progressent progressivement vers les chiffres finals scandaleux de Nets et Warriors.

Ainsi, les Jazz dépensent actuellement 153 millions de dollars en salaires (17 ci-dessus), les Bucks 156 (20 ci-dessus) et les Lakers 160 (24 ci-dessus). Les Clippers entament le podium, troisième équipe qui dépense le plus avec 166 millions de dollars. 30 millions de plus. Le saut définitif vient des deux dernières franchises. Les Warriors dépensent 38 millions par rapport au plafond salarial, puisque Curry, Thompson, Green et compagnie accumulent 174 millions. Ce ne sont pas les dirigeants.

Ceux qui dépensent le plus sont les milliardaires des Brooklyn Nets qui cherchent leur première bague dans la campagne 2021/22. Pour cela, ils ont déboursé 176 573 518 millions de dollars. Quarante kilos de plus que la taxe de luxe, ce qui les oblige à payer le double (80 kilos de plus). Il n’est pas étonnant que les quatre qui dépensent le plus soient les Nets, les Warrios et les Clippers, étant donné que ce sont les marchés les plus puissants. En NBA, toutes les équipes gagnent la même chose à la télévision nationale, ce sont les locales qui font la différence et, bien sûr, avoir un contrat à New York, San Francisco ou Los Angeles n’est pas la même chose que l’avoir dans l’Indiana ou à Salt Lake City.

Ceux qui facturent le plus

Parmi les joueurs des Nets, ceux qui gagnent le plus sont de loin les membres des Big Three. Cette campagne James durcir vous recevrez 44,3 kilos, Kevin Durant 40.9 et Kyrie Irving 35. Dans un deuxième temps on retrouve Joe Harris avec 16 millions et DeAndre Jordan avec 9,8. Puis Patty Mills à 5,8, Bruce Brown à 4,7, Jevon Carter à 3,6. Blake Griffin et James Johnson récoltent le minimum vétéran : 2,6 millions.