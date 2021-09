Le pâturage que les Los Angeles Lakers ont empoché de leur nouveau sponsor

James Lebron a présenté le nouveau maillot de Les Lakers de Los Angeles pour le maillot 2021/22 qui comprend un nouveau patch sponsor. C’est Bibigo, une entreprise sub-coréenne de raviolis, sauces et plats surgelés qui va débourser 100 millions de dollars pour porter son logo en élastique violet et or. Le contrat porte sur un total de cinq saisons. Selon ., les patchs publicitaires sur les maillots NBA se vendent entre 7 et 10 millions de dollars par an, donc le deal avec les Lakers est bien plus élevé (20 millions de dollars par saison).